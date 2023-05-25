Kilo almanın yeni bir nedeni bulundu

Independent Türkçe'nin haberine göre, yeni çalışmanın ardındaki araştırmacılar, endotoksinlerin insanlardaki yağ hücreleri (adipositler) üzerindeki etkisine dikkat çekildi.

Bilim insanları kilo almanın ve obezitenin yeni bir nedenini bulduğu bildirildi. Bulgular, kilo alımını engellemeye yönelik yeni tedavilerin geliştirilmesini sağlayabileceği vurgulandı.

Endotoksin adı verilen bu maddeler, bağırsaklardaki bakterilerin parçaları olduğunun altı çizildi. Mikrobiyal kalıntılar aslında sindirim sisteminin normal bir parçası olsa da kan dolaşımına girdiklerinde vücutta önemli hasara neden olabildiği bildirildi.

Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, bağırsaktan sızan zehirli maddelerin yağ hücrelerinin işleyişine müdahale edebileceğini ve obeziteye sebebiyet verebileceğini tespit ettiği vurgulandı.

Çalışmada 63'ü obez olarak sınıflandırılan ve 26'sı obezite için mide küçültme operasyonu geçiren 156 katılımcı yer aldığı ifade edildi.

Nihayetinde genellikle yağ birikimini kontrol eden kilit süreçlerin bağırsak bakterilerinin kana karışan kalıntılarından etkilendiği keşfedildiği bildirildi.