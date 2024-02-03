Kilo kilo satıp para kazanıyorlar! Meyvesi yüz güldürmedi kabuğu altın oldu. Tüm mahalle kollları sıvayıp bu işe başladı

Adana’nın Kozan ilçesinin Turunçlu Mahallesi Konak köyü sakinleri aileleri ile birlikte limon, portakal ve turunç kabuklarını soymak için kolları sıvadı.

Dalında 1 TL’den alıcı bulamayan narenciye ürünlerinin kabuklarını soyup çamaşır gibi asıp kurutarak kilosunu 18-20 TL arasında satmaya başladı. Narenciye kabukları kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılıyor.

Turunçlu Mahallesi sakinleri limon, portakal ve turunçları römorklar ile evlerinin bahçesine taşırken, evleri önünde aileleri ile birlikte günlük yaklaşık 200 kilogram narenciye ürünün kabuklarını önce soyup, ardından kuruması için çamaşır ipine diziyor.

"FİYATI DALINDA 1-2 TL, KABUĞUNU 20 TL’YE SATIYORUZ"

Ziyan olmaması için limon kabuklarını soyduklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Suzan Yıldırım “Torunlarım getiriyor biz soyup kurutuyoruz. Meyvenin fiyatı dalında 1-2 TL, kabuğunu 20 TL’ye kadar satıyoruz. Ağaçta kalsa çiçeğine zarar yere dökülse toprağa biz de böyle ekonomiye kazandırıyoruz” diye konuştu.

HER EV YAKLAŞIK 500 KG SOYUYOR

Her evin yaklaşık 500 kilogram narenciye kabuğunu soyarak ekonomiye kazandırdığını söyleyen Ahmet Yeğenoğlu ise "Bahçede dalında kalması ağaçlara ve bahçeye büyük zarar. Çukurova’da Şubat ayında kısa kollu ile geziyoruz. Bir ay sonra narenciye çiçek açacak toplanması lazım. Bizde kabuklarını soyarak limon portakal turunçları ekonomiye kazandırıyoruz” dedi.

Okulların tatil olmasını bilen mahallede ki öğrenciler de ailelerine narenciye kabuklarını soymalarına yardım ederek okul harçlıklarını çıkarıyor.