Kalıcı kilo vermek isteyenlerin dikkatine Kilo problemi tarih oluyor

Milyonlarca vatandaş fazla kilolarından bir an önce kurtulmak, sağlıklı kalmak ve kalıcı olarak bir daha kilo almamak istediği vurgulandı. Ancak bunu yaparken kısa sürede bazı sağlıksız şok diyetleri ve dengesiz bir şekilde tek tür beslenmeleri tercih edildiği bildirildi. Şimdi bildiğiniz tüm kilo verme yöntemlerini unutmanızın gerekliliği vurgulandı. Bu kilo verme yöntemi sayesinde sağlıklı ve dengeli bir şekilde kilo vereceksiniz ve kalıcı olarak fazlalıklarınızdan kurtulacağınız bildirildi.

Uzmanlar Akdeniz Diyetini oldukça önerdi. Akdeniz Diyetiyle ilgili detaylar…

AKDENİZ DİYETİ NEDİR?

Akdeniz Diyeti taze meyve, sebze, kepekli tahıllar, baklagiller, kuruyemişler, tohumlar ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağların tüketiminin baskın olduğu bir beslenme programıdır.

AKDENİZ DİYETİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Besin çeşitliliğiyle öne çıkan Akdeniz Diyetinin,

Kalp ve damar hastalıkları,

Tip 2 diyabet

Obezite olmak üzere çeşitli kronik hastalıklardan koruyucu etkisi olduğu vurgulanmaktadır.

Akdeniz diyetinin besin çeşitliliği sayesinde sağlık üzerindeki koruyucu etkisi;

Posa,

Çeşitli vitamin,

Mineraller ve çok sayıda biyoaktif bileşen ile ortaya çıkmaktadır.

Bu bileşenlerden yararlanabilmek için;

Tam tahıl ürünlerin,

Zeytinyağının,

Yağlı tohumların,

Meyve ve sebzelerin günlük beslenmede yer alması gerekir.

Balık ve kuru baklagillerin ise haftada 1-2 kez mutlaka tüketilmesi gerekmektedir.

Günümüzde küresel ölçekte 65 yaş altı erken ölüm vakalarının temel nedeni bulaşıcı olmayan hastalıklardır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Akdeniz Diyeti, bu kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrol altına alınmasında etkin bir beslenme stratejisidir.

AKDENİZ DİYETİ NASIL YAPILIR?

Akdeniz diyeti, dengeli beslenme için her besin grubundan ne kadar yemeniz gerektiğini gösteren bir kılavuz gibidir. Akdeniz Diyetinde hayvansal kaynaklı besinler daha sınırlı önerilmektedir. Yumurta, peynir, yoğurt ve tavuk eti sınırlı olarak tüketilmektedir. Kırmızı et ise çok nadir yer almaktadır.

Akdeniz beslenme piramidi; besinlerin niceliksel ve niteliksel olarak seçilmesini, miktarların ayarlanmasını ve başlıca besin gruplarının porsiyonlarının tüketim sıklığını göstermektedir. Piramidin temelinde diyetin devamlılığını sağlayan ve en yüksek enerjiyi veren bitkisel besinler yer alırken, daha yukarı kısımlarda ise daha az düzeyde tüketilmesi gereken hayvansal kaynaklı, şekerden ve yağdan zengin besinler yer almaktadır. Bu piramit, bazı besin gruplarını diğerlerinden ayırmanın yanı sıra; besinlerin seçilmesi, pişirilmesi ve tüketilmesi hakkında da yol göstermektedir. Aynı zamanda her öğündeki porsiyon miktarlarını ve bileşimini de yansıtmaktadır. Bu diyette öğünler ve öğünlerin içeriği önemlidir.

Akdeniz Diyetinde taze ürünler olabildiğince az işlenerek tüketilmelidir. Bir öğünün tamamını veya çoğunu sebzeler, tam tahıllar, baklagiller, yağsız proteinler oluşturmalıdır. Öğünlerin küçük porsiyonlarda balık, et, yumurta içermesinde sakınca yoktur. Sağlıklı atıştırmalık olarak taze/kuru meyveler, yoğurt, kuruyemiş tercih edilmelidir. En önemli içecek sudur. Çay, kahve, bitki çayı, maden suyu gibi içecekler şekersiz veya krema eklemeden tüketilmelidir.