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Kilo vermek için ne yapmalı? Diyet yaparken nelere dikkat etmeli?

Kış aylarında soğuklar nedeniyle hareketsiz kalan vücudu form tutarak kilo vermek meşakkatli bir iş. Diyet yaparak kilo vermeye çalışırken uzmanlar zayıflamaya yardımcı bazı rutinler öneriyor. Peki, Kilo vermek için ne yapmalı? Diyet yaparken nelere dikkat etmeli?

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 19:29
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Kilo vermek için ne yapmalı? Diyet yaparken nelere dikkat etmeli?

Kilo vermek için ne yapmalı? Diyet yaparken nelere dikkat etmeli?
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Kilo verirken bazı basit yollarla zayıflama serüveninizi daha kolay hale getirebilirsiniz. Uzmanlar dengeli beslenme ve günlük rutinlerinize ekleyeceğiniz yürüyüşlerle kilo kontrolü sağlanabileceğini söylüyor. Peki, Kilo vermek için ne yapmalı? Diyet yaparken nelere dikkat etmeli?

Kışın kilo almayı engellemek ve mevcut kilonuzu korumak için günlük alışkanlıklarınıza dikkat etmeniz gerekir. Uzmanlar günlük rutinlerinizde yapacağınız bazı değişimlerle kilonuzu koruyabileceğinizi söylüyor.

DİYET YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

1- DÜZENLİ VE DENGELİ BESLENMELİSİNİZ

Kilo kontrolünü sağlamanın yolu düzenli ve dengeli beslenmekten geçiyor. Kış aylarında beslenmenizde eşit bir dağılım yapmanız gerekir.

Tek tip beslenmeden uzak durmalısınız. Protein, lif ve karbonhidrat içeren gıdaları beslenme listenize eklemelisiniz. Bunun yanı sıra öğün atlamadan beslenmek de kilo kontrolü sağlamanıza yardımcı olur.

2- SU İÇMEYİ AKSATMAYIN

Su, vücudunuz için çok önemlidir. Su içmek metabolizmayı çalıştırır. Sindirim sisteminin daha rahat çalışmasına yardımcı olur ve bağırsak hareketlerini düzenler.

Vücudunuz için gerekli olan mineralleri su tüketerek karşılayabilirsiniz. Su ayrıca vücutta biriken ödem ve toksinleri de daha kolay dışarı atar. Bu sebeple hem kilo kontrolü sağlamak hem de sağlıklı zayıflayabilmek için her gün 8-10 bardak su içmeniz gerekir.

3-STRESTEN UZAK DURUN

Stres, vücuttaki kortizol seviyesini yükselterek vücuttaki yağ oranının artmasına sebep oluyor. Sürekli stresli olmak açlığı tetikliyor ve yeme ihtiyacının artmasına yol açıyor.

Bu sebeple de kilo alımına sebep oluyor. Stresten uzak durarak kilo kontrolü sağlayabilirsiniz. Stresle baş edebilmek için kendinize uygun çeşitli yöntemler geliştirebilirsiniz Örneğin; yoga ve pilates gibi, egzersizleri yapabilirsiniz.

4- YÜRÜYÜŞ YAPIN

Kilo kontrolü sağlamak için hareket etmeniz gerekir. Her gün düzenli olarak yürüyüş yaparak yağ yakımını hızlandırabilirsiniz.

Yaşam alışkanlıkları arasına eklenecek olan düzenli yürüyüş ile birlikte, zayıflamanın ve sağlıklı bir hayat sürmenin yolunu açmış olursunuz. Her gün yapacağınız 45 dakikalık yürüyüşler ile gün içerisinde aldığınız kalorileri harcayabilirsiniz.

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