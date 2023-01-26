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Kilo vermeyi zorlaştıran hatalar

Kilo vermeye çalışırken farkında olmadan yapılan bazı hataların istenmeyen sonuçlara neden olduğunu biliyor musunuz? Evet bu doğru! Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Buket Ertaş, kilo kaybını zorlaştıran o hataları ve doğru olanları açıkladı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 11:44
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Kilo vermeyi zorlaştıran yanlışlar

Kilo vermeyi zorlaştıran hatalar
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Diyet yaparken ya da sadece kilo kontrolü sağlarken bilerek ya da bilmeden yapılan bazı davranışların kilo vermeyi engelleyebildiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Buket Ertaş, önemli bilgiler verdi. Ertaş, “ Her yiyecek ve içeceğin bilinçli tüketilmesi gerekir. Kalorisiz gibi görünen içeceklerin tüketimi herkesin göz ardı ettiği bir hata. Ekmeği kestim cümlesini çevremizden çokça duyarız. Ancak kilo aldıran tek şeyin karbonhidrat olduğu algısı yanlıştır. Fazla yediğimiz protein de vücutta yağ olarak depolanır. Çok sağlıklı ve faydalı herhangi bir gıdanın gereğinden fazla tüketilmesi de kilo artışına sebep olabilir” şeklinde konuştu.

 

 

“ATIŞTIRMALIKLARA SIĞINMAYIN”

Gün içinde atıştırılan kuruyemiş ve meyveler, sağlıklı barlar ve diğer ara öğün alternatiflerinin sanıldığı kadar masum olmadığını hatırlatan Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Buket Ertaş, “Acıktıysanız ve bir şeyler atıştırıyorsanız, genellikle porsiyon kontrolü sağlamak çok zorlaşır. Bu durum da küçük hacimlerde büyük kaloriler almamıza neden olabilir. Bunun yanında ana öğünlerin tamamiyle iptal edilip ara öğünlerle bir düzen kurmak çok yanlıştır. Ara öğün ve atıştırmalıkların, öğün aralarında ihtiyaç halinde ve miktar ayarlaması yapılarak tüketilmesi gereken yiyecek veya içecekler olduğu unutulmamalı” diye uyarıda bulundu.

“ÇAY VE KAHVE SUYUN YERİNİ TUTMAZ”

Gerek kilo kontrolünü sağlamada gerekse diyet yaparken, en az yenilen besinler kadar önemli bir başka unsurun da yeterli su tüketmek olduğuna dikkat çeken Ertaş, sözlerine şunları ekledi:

“Dolayısıyla yeterli su içmemek de önemli hatalardan birini oluşturuyor. Özellikle su yerine çay ve kahve tüketimi de önemli bir hatadır. Çay ve kahve diüretik dediğimiz içeceklerdendir. Yani vücuttan su kaybına neden olur. Aslında sanılanın aksine vücudun su depolarına katkı sağlamaz. Susuzluğunuzu çay ve kahve içerek gideriyorsanız su kaybettiğinizi unutmayın.
Diyet sırasında yapılan uygulamalardan biri de ödüllendirme. Bu yöntemin toplumda çokça kullanılmasına karşın doğru bir yaklaşım. Hafta içi kişinin kendine eziyet edercesine diyet yapıp hafta sonu yediği her şeyi kendine hak görmesi hem metabolizmanın bozulmasına hem de sağlığın bozulmasına sebep olabilmekte”

"AKŞAM SOFRAYA ÇOK AÇ OTURMAYIN"

Uzm. Dyt. Buket Ertaş akşam sofraları konusunda ise şu bilgileri verdi:

“Güneş battıktan sonra insan metabolizması da dinlenme moduna geçer, sindirim yavaşlar, hareketin de azalmasıyla alınan her kalorinin dönüşü muhteşem olur.
Güne artık sağlıklı beslenmeyle başlayacağım fikriyle başlayıp, sağlıklı beslenmenin aç kalmayla doğru orantılı olduğu yanılgısına düşüyorsanız akşam bilinçsizce aldığınız kaloriler başınıza dert olabilir. Herkesin sağlıklı yaşamını sürdürebilmesi için alması gereken bir kalori var. Gündüz bu ihtiyaçlarımızı karşılamazsak vücut bunu akşam tamamlamak zorunda kalır. Halsizlik başlar, kan şekeri düşer ve gece acıkmaları meydana gelir. Günlük enerji ihtiyacımızı gündüz aç kalmadan karşılarsak, yani gün içine dağılımını mantıklı şekilde yaparsak gece gıda tüketimimiz daha az olacaktır. Dolayısıyla kilo kaybımız da kolaylaşacaktır.”

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