Tombul oldukları için plaja alınmadılar. Çeşme'deki ünlü plajda skandal iddia

İzmir Çeşme’de ünlü bir plaja kilolu oldukları için alınmadıklarını iddia eden bir kadının açıklamaları gündem oldu.

Tombul oldukları için plaja alınmadılar. Çeşme'deki ünlü plajda skandal iddia

Sosyal medyada düşen bir video viral oldu. İzmir Çeşme'de Momo Beach isimli özel bir plaja rezervasyon yaptıran kadın yaşadığı skandalı anlattı.

Genç kadın rezervasyonunun olmasına rağmen kilolu oldukları için plaja alınmadıklarını iddia etti.

Kadın, plaj görevlilerinin kendisine "Buraya girmek için kilolarınız fazla." dediğini söyledi.

Genç kadın durumu şöyle aktardı:

Bugün hayatımda yaşadığım en farklı deneyimi, en kötü ve rezil deneyimi size anlatmaya geldim. Çünkü buraya gidecek olanların ön önceden bunu bilmesi lazım. Bahsedeceğim konu Çeşme'deki Beach of Momo rezaleti, iğrençliği.

Geçen hafta cuma günü 4 ağustos günü oraya rezervasyon yaptıramadık, asla rezervasyonsuz almıyorlar ve tanıdık sokmak zorunda kaldık rezervasyonumuzu yaptırdık kapıya gittiğimizde bir sürü genç kapıda herkes elinde telefon herkes tanıdıklarıyla rezervasyon yapmaya çalışıyor.

Bu ismi unutmayın Emrah Bey Momo'nun kapısındaki Emrah Bey gittiğimizde bize rezervasyon olmadığını söylüyor sonra biz de araya soktuğumuz kişiyi arattık ve rezervasyonumuzu onaylattık.

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Bize cevabı şu oldu: İçerisi full kapasite 1500 kişi var asla birini alamam, alamayız Bu arada biz de gittiğimizde sabah saat 10.30'da ama önümüzde deli gibi turistler geçiyor hiçbiri rezervasyon yaptırmamıştı doğru düzgün sormuyorlar bile o kadar belli ki para düşkün oldukları. Neyse biz bir şekilde giremedik başka bir yere gitmeye karar verdik.

Arkadaşım dedi ki ben bir daha sormak istiyorum siz geçin arabaya dedi. Arkadaşıma şunu söylemiş Emrah Bey: Buraya girmek için kilolarınız fazla….

Video sosyal medyada gündem olurken tepki de topladı.

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