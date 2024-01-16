Kiloluyla değil artık taneyle satılıyor. Fiyatı cep yakıyor

Karar'ın haberine göre, her alanda zamların ardı arkası kesilmezken, bugün karşımıza çıkan manzara inanılmazdı. Etiket fiyatlarına bugün bir tane daha eklendi ama bu öncekilerden çok farklıydı. Bir mobilya mağazasının restoranında yemek satışı yapılıyordu.

Restoranda yaprak sarma taneyle satılıyordu, 1 tanesi 10 TL idi. Bu da gündemi sallayan bir konu oldu. Semt pazarlarında da aynı durum vardı. Asma yaprağı almak isteyenler semt pazarlarında kilosu 130 ila 150 TL arası bir fiyat ödemek zorunda kalıyordu.

Sosyal medya kullanıcıları bu duruma isyan etti. Kimi kullanıcılar, “Ekmek yanında mı geliyor?”, “5 TL ver, yarım alayım da tadına bakayım” gibi espriler yaptı.

Bir vatandaş "Bir zincir markette kilosu 345 TL'den satılıyor. İnanın 100 TL'ye tek kişi bir öğünde karnını doyuramıyor. Fiyatlar uçtu gitti. Yarım ekmek arası bir şey yemek bile 100 TL'ye imkansız. Yakında yarım ekmek arası çeyrek ekmek yiyecek duruma geleceğiz" diye konuştu.