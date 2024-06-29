Kilosu 150 TL. Taleplere yetişemiyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kilosu 150 TL. Taleplere yetişemiyor

Yozgat'ta matematik öğretmeni olarak görev yapan biri, hobisi olarak başladığı işten beklenmedik bir gelir elde etmeye başladı. Şimdi talepleri yetiştirmekte zorlanıyor ve ürününü kilosu 150 liradan satıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde yaşayan matematik öğretmeni Atilla Açıkgöz, 3 yıl önce evinin bahçesinde hobi olarak başladığı böğürtlen yetiştiriciliğinde büyük başarı elde etti.

Başlangıçta 300 kök ile başlayan bu girişim, şimdi 3 bin kök böğürtlene ulaştı. Açıkgöz'ün özenli bakımı sayesinde bu yıl 20 gün erken başlayan hasatta yaklaşık 10 ton böğürtlen ürünü elde edilmesi bekleniyor

Böğürtlenlerin kilogram fiyatı 150 lira olarak belirlendi ve ürünler bahçede satışa sunulduğunda hemen tükendi. Böğürtlenin sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinmekte olup, bu durum yerel halk tarafından da bilinçli bir şekilde tercih ediliyor.

Atilla Açıkgöz, bahçesindeki böğürtlen yetiştiriciliği ile bölgeye alternatif tarım ürünü sunarak, müşterilerin kendi elleriyle toplayabilecekleri bir ortam yarattı. Açıkgöz'ün böğürtlen yetiştiriciliği, bölgede ekonomik olarak da olumlu bir etki yaratmış ve yerel halk tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

aw236269-04-1.jpg

aw236269-06.jpg

aw236269-01.jpg

Son Haberler
Fidan Bosna Hersekli mevkidaşıyla bir araya geldi Dünya
Fidan Bosna Hersekli mevkidaşıyla bir araya geldi
Kocaelispor'a Süper Lig'den transfer Spor
Kocaelispor'a Süper Lig'den transfer
Bakan Fidan Radman ile görüştü Dünya
Bakan Fidan Radman ile görüştü
İzmir’de orman yangını. Bir mahalle boşaltıldı Gündem
İzmir’de orman yangını. Bir mahalle boşaltıldı
Bakan Fidan Kosovalı mevkidaşıyla bir araya geldi Dünya
Bakan Fidan Kosovalı mevkidaşıyla bir araya geldi
Ailesini katleden 15 Temmuz gazisi Özcan Aybey yakalandı Gündem
Ailesini katleden 15 Temmuz gazisi Özcan Aybey yakalandı
TIR samanlarla yandı Gündem
TIR samanlarla yandı