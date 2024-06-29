Kilosu 150 TL. Taleplere yetişemiyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde yaşayan matematik öğretmeni Atilla Açıkgöz, 3 yıl önce evinin bahçesinde hobi olarak başladığı böğürtlen yetiştiriciliğinde büyük başarı elde etti.

Başlangıçta 300 kök ile başlayan bu girişim, şimdi 3 bin kök böğürtlene ulaştı. Açıkgöz'ün özenli bakımı sayesinde bu yıl 20 gün erken başlayan hasatta yaklaşık 10 ton böğürtlen ürünü elde edilmesi bekleniyor

Böğürtlenlerin kilogram fiyatı 150 lira olarak belirlendi ve ürünler bahçede satışa sunulduğunda hemen tükendi. Böğürtlenin sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinmekte olup, bu durum yerel halk tarafından da bilinçli bir şekilde tercih ediliyor.

Atilla Açıkgöz, bahçesindeki böğürtlen yetiştiriciliği ile bölgeye alternatif tarım ürünü sunarak, müşterilerin kendi elleriyle toplayabilecekleri bir ortam yarattı. Açıkgöz'ün böğürtlen yetiştiriciliği, bölgede ekonomik olarak da olumlu bir etki yaratmış ve yerel halk tarafından memnuniyetle karşılanıyor.