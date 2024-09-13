Kilosu 3 bin TL'den satılıyor. 12 sene önce keşfedildi!

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde yaşayan çiftçi Adil Yiğit, Cilo Dağı eteklerinde 12 sene önce keşfettiği kaya balının hasadına 2024’de de başladı.

Norveç, İsviçre, İran ve Irak gibi ülkelere gönderilen bu özel balın kilosunu bu sene 3 bin liradan alıcı buldu.

Adil Yiğit, eylülün ortalarında Cilo Dağı'nda kaya balının hasadı için hazırlıklarını bitirdi.

Yiğit, 12 sene önce dağ eteklerinde gezerken kayalar arasında arıların yuva yaptığını gördü.

O zamandan bu tarafa her ilkbaharda tespit ettiği alanı ayılardan korumak amacıyla gece gündüz nöbet tutan Yiğit, eylüle kadar balın olgunlaşmasını bekliyor. Daha sonra, 2 bin rakımlı dağa tırmanarak balları topluyor.

Yiğit, binlerce arının arasında toplanan balı, kovalara yerleştirip özel müşterileri için köye getiriyor.

Zamanla bu balı Norveç, İsviçre, İran ve Irak gibi ülkelere ihraç etmeye başlayan Yiğit, kaya balının tamamen doğal ve saf olduğunu öne sürüyor.

Adil Yiğit, "Ben yıllardır çiftçilik yapıyorum. 12 yıl önce bulduğum bu arı yuvalarının bakımını büyük özenle yapıyor ve aylarca nöbet tutuyorum. Her ilkbaharda kontrolünü yapıp sonbaharda balı topluyorum. Bu bal tamamen doğal ve bu yüzden oldukça rağbet görüyor. Bu yıl 80 kiloya yakın bal bekliyorum ve kilosunu 3 bin TL'den satacağım. Dağa çıkıp kızgın güneş altında ve binlerce arının içinden balları toplamak zorlu bir iş ama emeğimize değiyor. Bu sene bereketli bir hasat olacak gibi görünüyor," ifadelerini kullandı.