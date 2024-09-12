Kilosu 32'TL'den satılıyor! Bursa'da hasadı başladı

Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Çınar, Jandarma Komutanı Selim Kurtoğlu ve Sulama Birliği Başkanı Mesut Aladağ ile birlikte Gürle Altı mevkiinde bulunan bir çeltik tarlasını ziyaret ederek hasat etkinliğine katıldı. Kaymakam Karamehmetoğlu, çeltik üretimi yapan çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

1980'lerin sonlarına kadar yoğun bir şekilde ekilen çeltik, Orhangazi bölgesinde zamanla daha az tercih edilen bir ürün hâline gelse de, halen ova bölgesinde bu tarımı sürdüren üreticiler mevcut. 2023 yılı verilerine göre, Orhangazi genelinde 17 üretici toplam 876 dekar alanda çeltik ekimi yapmış ve 661 ton ürün elde edildi.

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Ancak bu yıl 13 üretici tarafından 704 dekarlık bir alanda çeltik ekimi gerçekleştirildi ve bu sezon 563 tonluk bir rekolte bekleniyor.

Hasat edilen çeltik, biçerdöverlerle toplandıktan sonra Bandırma’daki silolara gönderiliyor. Bu yıl çeltik, kilogram başına ortalama 32 TL'den alıcı buluyor.