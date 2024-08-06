Kilosu 62 TL. Hasat başladı

Mersin Mut Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Alahan İşletme Şefliği sınırlarındaki Geçimli Mahallesi’nde, gelir getirici türlerle yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Antep fıstığının hasadına başlandı. Bu yıl, köyde 7 bin 730 dekar alanda 300 ton ürün bekleniyor ve fıstığın kilosu çiğ haliyle 62 TL olarak belirlendi.



Geçimli Mahalle Muhtarı Soner Kocatürk, Antep fıstığı üretimine başladıklarını belirterek, "İlk hasat 62 liradan alıcı buldu. Her yıl hasat miktarının artmasını ve fiyatların da daha iyi olmasını bekliyoruz" dedi.