Kilosu 62 TL. Hasat başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kilosu 62 TL. Hasat başladı

Mersin’in Mut ilçesinde altı yıl önce gelir getirici ağaçlandırma çalışmaları kapsamında dikilen Antep fıstığı ağaçları, ilk hasadını verdi.

Mersin Mut Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Alahan İşletme Şefliği sınırlarındaki Geçimli Mahallesi’nde, gelir getirici türlerle yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Antep fıstığının hasadına başlandı. Bu yıl, köyde 7 bin 730 dekar alanda 300 ton ürün bekleniyor ve fıstığın kilosu çiğ haliyle 62 TL olarak belirlendi.

Geçimli Mahalle Muhtarı Soner Kocatürk, Antep fıstığı üretimine başladıklarını belirterek, "İlk hasat 62 liradan alıcı buldu. Her yıl hasat miktarının artmasını ve fiyatların da daha iyi olmasını bekliyoruz" dedi.

xqym0zf55kekj4924xhb7a.webp

bifrxaxsskqdvwygymxv2a.webp

kkk1wmj6jeutaghdjeagta.webp

ksowvzirzuafj7rykspzfw.webp

Son Haberler
Annesi ile oğlu kollarından tuttu yengesini delik deşik etti Gündem
Annesi ile oğlu kollarından tuttu yengesini delik deşik etti
Elon Musk Yusuf Dikeç’i paylaşmaya doymuyor Gündem
Elon Musk Yusuf Dikeç’i paylaşmaya doymuyor
Süleyman Soylu SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin cenaze törenine katıldı Gündem
Süleyman Soylu SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin cenaze törenine katıldı
Barajlarda Alarm! Düştükçe düşüyor Gündem
Barajlarda Alarm! Düştükçe düşüyor
Sabri Sarıoğlu'na teklif yağıyor Spor
Sabri Sarıoğlu'na teklif yağıyor
Muz kasalarında 1 milyon euro değerinde kokain ele geçirildi Dünya
Muz kasalarında 1 milyon euro değerinde kokain ele geçirildi
Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ının son hali ortaya çıktı. 61'lik kraliçe ağızları açık bıraktı Magazin
Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ının son hali ortaya çıktı. 61'lik kraliçe ağızları açık bıraktı