Kim 500 Milyar İster programı için Kenan Işık'tan önce teklifin kime gittiğini açıkladı. Yıllar sonra gelen itiraf

Kenan Işık, 17 yaşında tiyatro kariyerine adım atarak sahne hayatına başlamış ve geniş kitleler tarafından "Kim Beş Yüz Milyar İster?" yarışma programının sunucusu olarak tanınmıştı.

Ünlü oyuncu, 21 Mart 2014 tarihinde spor sonrası girdiği saunada beyin kanaması geçirmiş ve hemen ameliyata alınmış, ardından komaya girmişti. 2014 Ağustos ayında tedavi için eşi Beril Işık tarafından Almanya'ya götürülen Işık, burada tedaviye olumlu yanıt vermişti. Ancak, Işık'tan kötü haber 28 Temmuz'da geldi.

Kenan Işık, 10 yıl süren yaşam mücadelesini kaybederek 30 Temmuz'da yapılan veda töreninin ardından Ankara'da toprağa verildi.

FATİH ALTAYLI'DAN YILLAR SONRA GELEN 'KİM 500 MİLYAR İSTER' İTİRAFI

Fatih Altaylı, programında usta oyuncu Kenan Işık'ı anarken yaptığı bir itirafla dikkat çekti.

Altaylı, Kenan Işık’ı uzun yıllardır tanıdığını belirterek, "Beraber çalıştığımız dönemde çok değerli, pamuk gibi bir insandı. Onu ilk tanıdığımda İstanbul Şehir Tiyatroları'nın başındaydı. Daha sonra birlikte 'Kim Beş Yüz Milyar İster?' programını yaptık. O zaman yapımcı bana sunucu olarak tercihimi sordu, ancak Kenan Işık’ın sunmasının çok daha iyi olacağını söyledik ve öyle oldu." ifadelerini kullandı.