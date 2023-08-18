Kim der ki 60 yaşında diye... Bikini giydi ortalığa çıktı görenin kalbi duracaktı

Hollywood yıldızı 60 yaşındaki oyuncu Demi Moore tatilde görüntülendi. Oyuncunun fit vücudu sosyal medyada gündem oldu.

Kim der ki 60 yaşında diye... Bikini giydi ortalığa çıktı görenin kalbi duracaktı

Rol aldığı 'Hayalet' filmiyle 90'lı yıllara damga vuran Demi Moore, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

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Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelen ABD'li oyuncu, kendisine eşlik eden arkadaşları Andreas ve Athanasia Steggos ile lüks bir yatta zaman geçirdi.

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Salma Hayek'in doğal görüntüsü sosyal medyada gündem olmuşken Moore'un da kameralara yansıması 50+ kadınların görünümleriyle barışık olması gerektiği konusunu yeniden gündeme getirdi.

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Teknede güneşlenerek vakit geçiren oyuncu, serinlemek için de sık sık denize girdi. Doğal güzelliğinin yanı sıra formuna da dikkat eden dünyaca ünlü isim, bol bol görüntü verdi.

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