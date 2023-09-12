Kim Jong Un, Putin ile görüşmek için Rusya'ya gitti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Pyongyang'dan ayrılarak trenle Rusya'ya hareket etti.

KAYNAK: İHA
Kim Jong Un, Putin ile görüşmek için Rusya'ya gitti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'da bir araya geleceğine dair duyurusunun ardından Pyongyang'dan da açıklama geldi.

Kuzey Kore İşçi Partisi Sekreterliği'nden Kore Devlet Radyosu'na yapılan açıklamada Kim Jong Un'un Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan trenle ayrıldığı ve Rusya'ya hareket ettiği aktarılarak, "Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, Rusya Federasyonu'nu ziyaret etmek için 10 Eylül'de öğleden sonra (Kore saati ile) Pyongyang'dan ayrıldı" denildi.

Açıklamada Kim Jong Un'a hükümet üyelerinin yanı sıra askeri heyetten de üst düzey isimlerin eşlik ettiği belirtilirken yayınlanan fotoğraflarda Kim Jong Un ve Kuzey Kore heyetinin Pyongyang'dan ayrılırken tören düzenlendiği ve Kim Jong Un'un da trenden selamlama görüntüsü verdiği görüldü.

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