Kim Jong-Un rahat durmuyor. 4 füze daha ateşledi

Kaynak: İHA
Kim Jong-Un rahat durmuyor. 4 füze daha ateşledi
Güney Kore ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin ülkenin batı kıyısı açıklarından birden çok seyir füzesi ateşlediği belirtildi.

2024 yılının gelmesi ile silahlanma programına yeniden hız veren Kuzey Kore, bölgede gerilimi artıracak bir hamleyi daha yaptı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan tedirgin edici açıklamada, Kuzey Kore'nin ülkenin batı kıyısı açıklarından füze ateşlediği duyuruldu.

Yapılan füze atışlarının yerel saatle 11.00 sırlarında yapıldığı belirtilirken, fırlatılan füze sayısı, mesafe ve irtifa gibi teknik bilgilere yer verilmedi. Güney Kore ordusunun takip ve değerlendirme faaliyetlerine sürekli bir şekilde devam ettiği öne sürülen açıklamada, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı ABD ile iş birliğinin sürdürüleceği vurgulandı.

Kuzey Kore tarafından ateşlenen son füzeler ile birlikte yılın başından bu yana gerçekleşen seyir füzesi denemelerinin sayısı 4’e yükseldi.

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