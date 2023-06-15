Kim Kardashian bir erkekte aradığı en çekici özelliği açıkladı

The Kardashians'ın yeni bölümünde Kim Kardashian, hayatında kimse olmayan şu sıralarda bir erkekte aradığı en çekici özelliği açıkladı.

AŞK HAYATINDA İŞLER YOLUNDA GİTMEDİ

4 çocuğunun babası ünlü rapçi Kanye West'ten boşandıktan sonra Pete Davidson'la aşk yaşayan Kim Kardashian'ın bu ilişkisi de uzun sürmemiş ve ünlü komedyenle yollarını ayırmıştı.

"DİŞLER BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Bir süredir yalnız olan Kim Kardashina, The Kardashians'ın son bölümünde bir erkekte aradığı en çekici özelliği açıkladı. Ünlü isim, onu gerçekten tahrik eden şeyi şu sözlerle anlattı; "Dişler benim en büyük cazibelerimden biri gibi. Ne kadar düzgün olursa o kadar tahrik olurum"