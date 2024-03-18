Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruyu bildi. İşte nefeslerin tutulduğu soru

Kaynak: Haber Merkezi
Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruyu bildi. İşte nefeslerin tutulduğu soru
Kim Milyoner Olmak İster'de Berk Göktaş adlı yarışmacı 1 milyon TL'lik soruyu bilerek 5 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

ATV’de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de son bölümde yarışmaya katılan genç isim Berk Göktaş, verdiği cevaplarla 1 milyon TL'lik ödüle ulaştı.

Göktaş'a 1 milyonluk soruda, "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?" diye soruldu.

gi71x8ewqaaymq6.jpeg

5 MİLYON TL İÇİN YARIŞACAK

1 milyon TL'lik soruya "Fevzi Paşa, Kozan" cevabını veren Göktaş soruyu doğru cevaplayarak bir sonraki hafta 5 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmak için yarışacak.

Diğer yandan yarışmacı 'Karışık duygular içerisindeyim, anlatılmaz yaşanır! Yaşadıklarım film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Çok heyecanlıyım' diyerek duygularını aktardı.

KENAN İMİRZALIOĞLU: “TÜYLERİM DİKEN DİKEN”

1 milyonluk soruyu bilen Berk Göktaş'ı tebrik eden sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise, "Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Hepimizi çok heyecanlandırdın. Yüreğine, aklına sağlık. Bugüne kadar verdiğin, kendini geliştirmek için verdiğin emeğe sağlık. Yürekten kutluyorum seni" dedi.

Son Haberler
İzmir'deki nevruz etkinliğinde gözaltı sayısı 35'e çıktı Gündem
İzmir'deki nevruz etkinliğinde gözaltı sayısı 35'e çıktı
Nohutlu Tarhana Çorbası nasıl yapılır? Nohutlu Tarhana Çorbası için gerekli malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Nohutlu Tarhana Çorbası nasıl yapılır? Nohutlu Tarhana Çorbası için gerekli malzemeler neler?
Melis Sezen asansörde kendini tutamadı Magazin
Melis Sezen asansörde kendini tutamadı
Avrupa göçmen akınına karşı yeni ortağını buldu. Milyarlarca liralık fon sağlıyorlar Dünya
Avrupa göçmen akınına karşı yeni ortağını buldu. Milyarlarca liralık fon sağlıyorlar
Huzursuz bacak sendromunu iyileştiren 3 besin. Canan Karatay açıkladı Sağlık
Huzursuz bacak sendromunu iyileştiren 3 besin. Canan Karatay açıkladı
Hakan Fidan ilk kez ‘Polat Alemdar’ hakkında konuştu! Kurtlar Vadisi esprisi Siyaset
Hakan Fidan ilk kez ‘Polat Alemdar’ hakkında konuştu! Kurtlar Vadisi esprisi
Döner kavşakta çarpışan 2 araçtan biri takla attı: 2 yaralı Yerel Haberler
Döner kavşakta çarpışan 2 araçtan biri takla attı: 2 yaralı