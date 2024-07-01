Kim Milyoner Olmak İster'de Bihter'in anlamı soruldu. 200 bin TL'lik soruydu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kim Milyoner Olmak İster'de Bihter'in anlamı soruldu. 200 bin TL'lik soruydu

ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 200 bin TL’lik soruda Bihter’in anlamı soruldu ve yarışmacı bilemedi.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekrana kilitledi.

Son bölümde 200 bin TL değerindeki soruyu açan genç kızı soruyu bilmedi.

Soruda “Hangisi daha iyi, en iyi anlamına gelir” soruldu. Şıklarda ise: Bihter, Eyşan, Hürrem ve Ferhunda vardı.

Hem genç kızın hem de seyircinin kafaları karıştı. Ancak yarışmacı Ferhunda cevabını vererek yarışmaya veda etti.

Sorusunun cevabı: BİHTER

Bihter, Aşk-ı Memnu dizisindeki kadın karakterini canlandırıyordu.

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BİHTER’İN ANLAMI:

Farsçada 'bih' ve 'bihi' kelimeleri iyi anlamına gelir. 'Ter' ismi ise sonuna geldiği eklere 'daha' ve 'en' anlamı katar. Bihter isminin sözlük anlamı en iyidir. Genellikle çoğunluk tarafından tercih edilen ve beğenilen şeyler 'bihter' şeklinde tanımlanır.

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