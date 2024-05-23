Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Kenan İmirzalıoğlu'ndan iş istedi

ATV ekranlarında uzun yıllardır seyircileri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılan bir yarışmacı, dizi dünyasının içinden gelen figüran Yasin Gülgarip oldu.

Yarışmacı, mesleki anlamda destek arayışında olduğunu belirterek ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'ndan yardım istedi.

“DİZİLERDE ÇEŞİTLİ ROLLERDE BULUNUYORUM”

Erzurum'dan yarışmaya katılan ve dört çocuk babası olan Yasin Gülgarip, hobileri arasında dizi ve sinemaya olan tutkusunu dile getirerek dizilerde figüranlık yaptığını açıkladı. Özellikle Kenan İmirzalıoğlu'nun rehberliğinin kendisini oyunculuk alanında daha ileri taşıyabileceğini ifade etti. Gülgarip, "Hobilerim var. Ben biraz dizi ve sinema tutkunuyum. Bu yüzden buradayım. Sizin de ayrı bir hayranınızım. Dizilerde çeşitli rollerde bulunuyorum. Oyunculuğu seviyorum. Daha nitelikli projelerle karşılaşsam daha iyi işler yapabileceğime inanıyorum. Siz gibi bir büyüğümüz, kıymetli dostumuz elini uzatsa neden olmasın." sözleriyle duygularını dile getirdi.

"ELİMİZDE YER VAR YASİN BEY”

Bu sözler üzerine Kenan İmirzalıoğlu, espriyle karşılık vererek "Elimizde yer var Yasin Bey" dedi ve ardından kahkaha attı. Yarışmacı ise, "Dizilerinizi asla kaçırmadım. Gerçekten harika bir insansınız" diyerek devam etti.

“BEN KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ SİZİ TAKİP EDİYORUM”

Ancak 43 yaşındaki yarışmacının, 49 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu'na olan hayranlığını ifade ederken yaptığı küçük bir hata stüdyoyu ve İmirzalıoğlu'nu kahkahalara boğdu. Gülgarip, "Ben küçüklüğümden beri sizi takip ediyorum, sizin hayranınızım" deyince herkes gülmekten kendini alamadı.

"YASİN BEY ÇEKİNMEZSENİZ…”

Kenan İmirzalıoğlu ise espriyle karşılık vererek "Küçüklüğünüzden beri mi?" dedi ve gülme krizine girdi. Sonrasında ise, "Yasin bey çekinmezseniz, babam da küçüklüğünden beri sizi takip ederdi diyecektiniz" diye ekledi.