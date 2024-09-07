Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sorusunu bilemedi. 100 Bin TL'den oldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında yarışmacıya Fatih Terim sorusu soruldu.

Sorulan soru, "Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı maç öncesinde Fatih Terim, kayıtlara geçen soyunma odası konuşmasında 'Bam' tam olarak hangi şekilde kullanmıştır" şeklindeydi.

Cevaplar ise şu şekilde verildi:

A: Bam bam

B: Bam bam bam

C: Bam bam bam bam

D: Bam bam bam bam bam

SORUYU BİLEMEDİ, YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Yarışmacı cevap öncesinde şıkları tekrarlarken, Fatih Terim'in üç kere söylediğini tahmin ederek B cevabını verdi.

Doğru cevap ise C şıkkı çıktı.

Doğru cevabın yanması sonrası yarışmacı 'Demek ki dört kere söylemiş' derken, Kenan İmirzalıoğlu 'Evet, siz de öyle bir söylediniz ki üç kere söylediğine hepimizi ikna ettiniz' yanıtını verdi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.