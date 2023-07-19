Kim Milyoner Olmak İster'de herkesi güldüren soru! Şıkları görenler inanamadı

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması, sorulan sorularla ve renkli yarışmacılarıyla sık sık gündeme geliyor.

'Kim Milyoner Olmak İster', bu haftaki bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Milyoner'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

ŞAŞIRTAN SORU

Bu hafta katılan yarışmacı Mahbup Reyhan'ın karşısına çıkan soru sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacının 8'inci soruda karşısına, "Şu an sizinle hangisi arasındaki kütle çekimi kuvvetinin büyüklüğü daha fazladır?" çıktı.

ŞIKLAR GÜLDÜRDÜ

Yarışmanın şıkları arasında yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun da adı vardı. Sorunun D şıkkı yarışmacıyı ve Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü. Sunucu "Ben de adımı hiç burada beklemezdim" dedi. Yarışmacı joker hakkını kullanarak soruyu bildi. Doğru cevap ise 'C- Dünya' idi.

400 BİN TL'LİK SORUYU AÇTIRDI

Yarışmacı 400 bin TL'lik soruyu da açtırdı ancak doğru seçeneği bilemedi. Mahbup Reyhan, yarışmaya 30 bin TL alarak veda etti.