Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar! 1 milyonluk soru açıldı

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Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar! 1 milyonluk soru açıldı

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soru açıldı.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı. Ece Su Ürker adındaki yarışmacı, ilk 11 soruyu doğru cevapladı ve 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırdı.

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500 Bin TL değerindeki "1934-1936'da Tiran, 1936-1939'da Prag, 1939-1940'ta Lahey, 1942-1949'da Bern, 1949-1951'de Tahran ve 1951-1954'te tekrar Bern büyükelçiliği yapmış olan hangisidir?" sorusu çıktı.

Yarışmacı 500 bin TL değerindeki soruda riske girerek "B:Yakup Kadri Karaosmanoğlu" cevabını verdi.

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1 MİLYONLUK SORU AÇILDI!

Yeni bölümde başarılı yarışmacı Ece Su Ürker, 1 milyonluk soruyu açtı. "Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?" sorusu soruldu.

500 BİN TL'YLE YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Yarışmacı ise çekilme kararı alarak herkesi şaşırttı. Doğru cevap Anadolu Selçuklu Devleti çıktı. Yarışmacı devam etseydi 'Batı Hun İmparatorluğu' şıkkını söyleyeceğini belirtti. 500 bin TL'yle yarışmadan ayrıldı.

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