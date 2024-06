Kime karşı ve neden savaşacağız?

Emekli tuğgeneral Nejat Eslen, Biden ve Trump’ın ekran tartışmasını değerlendirdi:

“-Biden-Trump karşılaşmasında gözden kaçan önemli bir husus vardı. Biden, bu karşılaşmada önemli bir şeyi itiraf etti. Biden, ‘Ukrayna'ya yaptığımız yardım, Amerikan silahları için kullanılıyor’ dedi.

-Yani savaş uzadıkça Ukrayna ordusunun silahları yıpranacak, mühimmatı bitecek, Amerika Ukrayna'ya yardım edecek; borç verecek, Ukrayna yardım parası ile Amerikan silahı, mühimmatı alacak.

-ABD, ayrıca Avrupa ülkelerine Ukrayna'ya yardım için baskı yapacak. Ukrayna, Avrupa'dan gelen yardım parasıyla da Amerikan silahı, mühimmatı alacak. Amerikan silah sektörü kazanacak. İyi kazanacak. Savaş uzadıkça Amerikan silah sektörü daha fazla kazanacak.

-Nasılsa ölenler, öldürenler Slav. Ölsünler, öldürsünler ne önemi var.

-Üçüncü Dünya Savaşı demek, silahlanma demek.

-Dünya savaşı çıkmasa bile bu söylemle de Amerikan silah sektörü kazanacak...”

***

Eslen ayrıca Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Türkiye'nin Üçüncü Dünya Savaşı'na hazır olduğunu dair sözleri üzerine de “Millî Savunma Bakanı, öncelikle nükleer silahların da kullanıldığı topyekûn savaş anlamına gelen ‘dünya savaşına hazır olmak’ ne demek bunu tanımlasın.” dedikten sonra Güler’in şu sorulara cevap vermesini istedi:

-Ordu, nükleer savaş şartlarına göre teçhiz edilmiş mi? Bu şartlara göre eğitilmiş mi?

-Halk nükleer silahların etkilerinden nasıl korunacak? Tedbir alınmış mı? Hazırlık yapılmış mı?

-En önemlisi Üçüncü Dünya Savaşı'nda biz kime karşı savaşacağız?

-Neden savaşacağız?

***

Emekli tümamiral Cem Gürdeniz ise X hesabında şu açıklamayı yaptı:

-ABD uçak gemisi Eisenhower rekor seviyedeki yedi aylık görev sonrası Centcom sorumluluğundaki Kızıldeniz ve Akdeniz’den ana üssü Norfolk’a geri dönüyor.

-Onun yerine halen Hint Pasifik Komutanlığı emrindeki USS Theodore Roosevelt uçak gemisi Akdeniz’de görevlendirildi. Pasifik’ten Akdeniz’e görevlendirme normal bir uygulama değil.

-İsrail Hizbullah çatışmasının her an çıkabileceği, Kızıldeniz ve hatta Akdeniz’de Husi deniz saldırılarının yoğunluk kazandığı bir dönemde 100 bin tonluk uçak gemisinin Akdeniz gibi dar bir deniz alanına girmesinin riskleri yüksektir. Demek ki durum bu derece önceliklidir.

-Kırım ve Dağıstan saldırıları sonrası satranç masasında her an her şey olabilir. Türkiye her koşulda bu riskli ve tehlikeli tırmanmanın dışında kalmalıdır.

-Ankara, NATO 5. Maddesi tuzağı üzerinden emrivakilere çekilmeyecek kadar akıllı davranmalıdır. Zira ABD savaş lobisi sınır tanımaz şekilde kışkırtmaya devam ediyor.

-İki okyanus arasında kendini emniyette hisseden ABD için dünyanın geri kalanı sadece teferruattır.

-ABD, başarmak için daha çok Ukraynalıyı savaşa sürüyor. ABD, NATO ile birlikte ateşi değil söndürmek, daha da büyütmeye çabalıyor.

-Artık NATO üyeliğimiz, en büyük güvenlik riskine dönüşmüştür.”

***

Gürdeniz, 12punto.com.tr’deki yazısında da özetle şöyle dedi:

-Gerçekte 3. Dünya Savaşı vekâlet savaşları ve hibrid savaşlar üzerinden değişik boyutlarda, devam ediyor. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ile Soğuk Savaşı zaferle tamamlayan Anglosakson hegemonya denize çıkan rakip hegemon adayı istemez...

-Bugün Ukrayna’da, Tayvan, Güney Çin Denizi, Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz’de yaşananlar, hibrid 3. Dünya Savaşı’nın devamıdır. Bugün 3. Dünya Savaşı'nı ben başlattım diyecek bir ülke çıkmaz, ancak BM şartının 51. Maddesi altında güvenlik harekâtları ya da devlet dışı aktörler üzerinden vekâlet savaşları devam edecektir.

-Ben şuna bakarım; Türk jeopolitiğine rakip şu an kim? Anglosakson jeopolitiği Kıbrıs'ı istiyor, ‘Montrö’den vazgeç’ diyor. Güneydoğu'muzu, Irak ve Suriye’de denize çıkışı olan kukla Kürt devletini istiyor. Mavi Vatan'ımızı istiyor. Neyi tartışacağız? Türkiye direniş ekseninde olması gereken bir ülke...

-Bugün Türkiye’ye ne Rusya ne İran ne de Çin’den doğrudan jeopolitik tehdit vardır! Ancak Anglosakson jeopolitiği rakibimizdir.”

***

Bir hatırlatma da ben yapayım: İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda iş birliği yaptıktan sonra Yalta Konferansı'nda dünyayı iki blok halinde paylaşan ABD ve Rusya, hep başkalarını savaştırdı! İki ülke hiç savaşmadı!