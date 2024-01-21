Kimler hangi sporu yapmamalı?

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Kimler hangi sporu yapmamalı?
Ortopedi uzmanları kimlerin hangi sporu yapmaması konusuyla ilgili önemli bilgiler verdi. İşte ayrıntılar...

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları, “Diz ekleminde menüsküs problemi olan birinin ısrarla koşu içeren spor yapması ağrı yakınmalarını artıracaktır” diyor ve görüşlerine şunları ekliyor:

“Menüsküs sorunu olanların koşu gibi sporlarda ısrarcı olmaları, ağrılarını daha da şiddetlendirecektir. Menüsküs problemi olanların koşudan kaçınması gerekir. Ancak, menüsküs problemi olanların tamamen hareketsiz kalmalarının da zararlı olabileceği durumlar vardır.

HANGİ SPOR HANGİ SAĞLIK SORUNLARINA UYGUN DEĞİLDİR

Diz ekleminde menüsküs problemi olanlar, koşu, futbol, basketbol gibi diz eklemini çok zorlayan sporlardan uzak durmalıdır. Bu tür kişiler, diz eklemini daha az yük altında bırakan yüzme, bisiklet, yürüyüş gibi sporlara yönelmelidir.

Bel problemi yaşayanlar, fitness, ağırlık kaldırma, tenis gibi bel eklemini çok yük altında bırakan sporlardan uzak durmalıdır. Bu tür kişiler, bel eklemini rahatlatan yüzme, pilates, yoga gibi sporlara yönelmelidir.

Omuz problemi yaşayanlar, yüzme, voleybol, tenis gibi omuz eklemini çok zorlayan sporlardan uzak durmalıdır. Bu tür kişiler, omuz eklemini daha az yük altında bırakan bisiklet, yürüyüş, koşu gibi sporlara yönelmelidir.

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