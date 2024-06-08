Kimler Meral Akşener İYİ Parti’den ihraç edilsin dedi? WhatsApp konuşması ortaya çıktı

İYİ Parti eski Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’la geçmiş gün Saray’da baş başa 30 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

Akşener görüşmeye giderken, yanında oğlu Fatih Akşener ve Özel Kalemi Esma Bekar vardı.

Görüşme öncesi ve sonrası Akşener’den bir açıklama gelmeyince ortalık karıştı.

Gazeteci Şaban Sevinç’in aktardığı son bilgiler şöyle:

2 ÜYE İHRAÇ DEDİ, 9 ÜYE SESSİZ KALDI

Akşener’in Erdoğan ile görüşmesinin başlattığı tartışma zaten istikrarsızlık yaşayan İYİ Parti’yi iyice karıştırdı.

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Whatsap grubunda 2 üye, Erdoğan’la görüştüğü için Akşener’in partiden ihraç edilmesi gerektiğini yazdı. Gruptaki 9 üye bu öneriye sessiz kalarak yorum yapmadı.

Öte yandan Akşener’in Erdoğan’la görüşmeden bir gün önce Müsavat Dervişoğlu’na “görüşeceğim” diye bilgi verdiği, görüşmeden çıkıp arabasına biner binmez de hemen Dervişoğlu’nu arayarak Erdoğan’la görüşmesini anlattığı öğrenildi.

Bu arada çok sayıda İyi Partili milletvekilinin önümüz haftalarda CHP ve AKP’ye geçebileceği de Ankara’da isim isim konuşuluyor.