Kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi sokak ortasında bacağından vuruldu. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

KAYNAK: İHA
Kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı

Olay, Esentepe Mahallesi Hareket Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.D. sokak ortasında kimliği belirsiz bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Silahtan çıkan kurşunun sol bacağına isabet ettiği V.D. yere yığıldı.

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Saldırgan kaçarken, V.D.'nin yakınları yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan V.D. ambulansla, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Polis, sokakta incelmelerde bulunurken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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