Kimliği kaybolan kız hayatının şokunu yaşadı. Pavyon tuzağı kurdular

Dilan Melis Güvenç ehliyet için gerekli olan sağlık belgelerini toplamak adına gittiği sağlık ocağında hayatının şokunu yaşadı. Her şey doktorun Güvenç’e sağlık raporu vermemesiyle başladı.

UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Sağlık ocağının doktoru, Dilan Melis Güvenç’in önceki kan tahlillerinde kanında uyuşturucu tespit edildiğini, bu yüzden gerekli belgeleri veremeyeceğini söyledi.

Şimdiye kadar uyuşturucu kullanmamış ve yakın zamanda kan tahlili vermemiş olan genç kadın, e-nabız üzerinden tahlillerini kontrol edince şoke oldu. Defalarca kez gidilmiş hastane ve tahlil kayıtlarının kendisine ait olmadığını anlayan Melis Güvenç, hemen karakola gitti.

İKİNCİ ŞOKA UĞRADI

Gittiği karakolda, asla başından geçmemiş olmasına rağmen daha önce silahlı yaralamaya tanıklık ettiğini ve bu yönde ifade verdiğini öğrenen Güvenç bu kez de ikinci kez şoka uğramış oldu.

Polis memurlarına başından geçenlerini anlatan Güvenç, kimliğinin başka biri tarafından kullanıldığını düşündüğünü söyledi. Polisler ve Güvenç, kendi kimliğiyle karakola ifadeye gelen 17 yaşındaki I. N. E.’yi kamera kayıtlarından tespit ettiler.

E-DEVLETTEN PAVYONDA ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Talihsiz kadın, e-devlet üzerinden sigortasını da kontrol ettiğinde, Ankara’da bulunan pavyon adı verilen gece kulüplerinde çalışıyor gösterildiğini öğrendi. Hemen savcılığa suç duyurusunda bulunan Güvenç, bir hafta önce karakola ifade vermek üzere çağırıldı. Üzerinde Güvenç’in kimlik fotokopisi bulunan 16 yaşındaki B.K. CİMER şikayeti üzerine karakola getirildi.

Ankara’da gece kulübünde 18 yaşının altında çocuk çalıştırıldığını öğrenen bir vatandaşın CİMER şikayeti üzerine Çocuk Şube ve Ahlak Şube tarafından alınan B.K.’nın üzerinde Güvenç’e ait çıkan kimlik sorulduğunda B.K., “Bu kimlik fotokopisi bana ait değil. Bir abla verdi” dedi.

MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİNİ İSTİYOR

İfade veren ve iki dosyanın birleştirilmesini talep eden mağdur Dilan Melis Güvenç, başından geçenleri anlattı. Güvenç, “Kimliğimi 2020 yılında bir kez kaybetmiştim. Gerekli bildirimleri yapıp yeni kimliğimi çıkarttım. Ben elimden geleni yaptım. Kızı benim ismim ve soy ismimle yazılan senet ile orada tutuyorlarmış. Yapabileceğim başka bir şey yok. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum ” ifadelerini kullandı.