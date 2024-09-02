Kimliğindeki haline benzemeyince ortalık karıştı

Dört yıl önce değiştirdiği kimlik fotoğrafının sınav görevlileri tarafından kendisiyle benzetilememesi nedeniyle Kesik, ÖSYM’den gelecek haberi bekliyor.

1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans oturumunda sınav görevlileri, Kesik’in kimliğinde bulunan eski fotoğrafı ile sınav giriş belgesindeki fotoğrafının birbirine benzemediğini fark etti. Bu durum, hem sınav öncesinde hem de sınav sırasında görevliler arasında bir tartışmaya yol açtı. Kesik, sınav sonrası biyometrik görüntüsü alındıktan sonra, sınavının geçerli sayılıp sayılmayacağı konusunda ÖSYM'den gelecek kararı bekliyor.

"SINAV ESNASINDA OPTİKLER KARIŞTI"

Kesik, yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Görevli memur bir yandan kimliğime bir yandan da bana bakıyordu ve bir sorun olduğunu düşündü. Kimliğime baktım, ben de gerçekten kendime benzemediğimi fark ettim. Bu durumu düzeltmek için gereken prosedürü takip etmeye razı oldum. Sınav sırasında bana başkasının optik formunu verdiler. Yanlış bir durum olduğunu söyledim. Bu karışıklık, görevlinin yanlışlıkla başka bir tarafa ait optik formunu dağıtmasından kaynaklandı.”

Yaşanan karışıklıkla ilgili sınıfta farklı tepkiler de ortaya çıktı. Kesik, “Sınıftaki herkes olaya dahil olmaya başladı. Birisi kaşlarımın fotoğraftakine benzediğini söylerken, başka birisi gözlerimin benzemediğini belirtti. Böylece sınıf içerisinde de komik bir durum yaşandı" dedi. Kesik, olayın tamamen kendisiyle ilgili olduğunu kabul ettiğini belirterek, "Umarım sınavım geçerli sayılır; çünkü fotoğraftaki kişi benim" ifadelerini kullandı.

Alpaslan Şahin Kesik’in sınavının geçerliliği, ÖSYM’nin yapacağı değerlendirmeye bağlı olacak.