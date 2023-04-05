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Çalınan kimlik bilgileri satılmıştı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, çalınan kimlik bilgilerini siber suçlulara satan "darknet pazarı" Genesis Market'i yaptırım kapsamına aldı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 20:48
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Kimlik bilgilerini satan Genesis Markete ABD Hazine Bakanlığından yaptırım

Çalınan kimlik bilgileri satılmıştı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yaptırım kararı
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(AA) Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), cihaz kimlik bilgileri ve hassas verilerin çalınması ile satışı konusunda dünyanın en büyük yasa dışı pazar yerlerinden biri olan Genesis Market için harekete geçtiği bildirildi.

Genesis Market’in mağdurların cihazlarına yetkisiz erişim elde ederek kullanıcı adları ve şifreler dahil olmak üzere çalınan verileri satışa sunduğu kaydedilen açıklamada, yaptırım kararının ABD Adalet Bakanlığı ile 10’dan fazla ülkeden uluslararası ortakla koordinasyon halinde alındığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD Hazinesinin, darknet pazarlarıyla ilişkili yasa dışı finans risklerinin uzun süredir farkında olduğu vurgulanarak, geçen yıl nisanda kapatılan Hydra Market anımsatıldı.

Genesis Market’in Rusya’da bulunduğuna inanıldığı belirtilen açıklamada, darknet pazarının dünya çapında kötü amaçlı yazılım bulaşmış sistemlerden çalınan, mağdurların elektronik posta adresleri, kullanıcı adları, şifreler ve diğer kimlik bilgileri gibi verilerin paket halinde satışına aracı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, 1 Şubat itibarıyla Genesis Market’te satışa sunulan yaklaşık 460 bin paket olduğuna işaret edildi.

Bu kapsamda, ABD’de veya ABD’li kişilerin mülkiyetinde veya kontrolünde bulunan Genesis Market’e ait tüm varlıkların bloke edilmesi ve OFAC’a bildirilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, söz konusu kuruluşla belirli işlemlerde bulunan kişilerin de yaptırımlara maruz kalabileceğine işaret edildi.

GENESİS MARKET’E EL KONULDU

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Hazine Bakanlığının Terörizm ve Finansal İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, ABD’nin ortaklarıyla yasa dışı pazarların cezasız kalmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Nelson, Hazinenin bu faaliyeti durdurmak ve kötü niyetli siber aktörleri sorumlu tutmak için kolluk kuvvetleriyle yakın çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan, ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada da Genesis Market’e karşı koordineli bir uluslararası operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, darknet pazarına el koyulduğu ve birçok kullanıcısının tutuklandığı kaydedildi.

Genesis Market’in Mart 2018’den bu yana güvenliği ihlal edilmiş 1,5 milyondan fazla bilgisayardan çalınan 80 milyonu aşkın kimlik bilgisine erişim sunduğu aktarılan açıklamada, Genesis Market’in ele geçirilmesinin darknet pazarlarını işleten veya kullanan siber suçlular için bir uyarı işlevi görmesi gerektiği vurgulandı.

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