Kimse Bakan Şimşek’in genelgesini dinlemedi. 4 ayda 1,5 milyar lira harcadılar

Kaynak: Birgün
Kimse Bakan Şimşek’in genelgesini dinlemedi. 4 ayda 1,5 milyar lira harcadılar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tasarruf genelgesini kimse dinlemedi. Genelgenin yayınlanması sonrası geçen 4 ayda kamuya alınan taşıtların maliyeti 1,5 milyar lirayı buldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf yapılması için 2023 yılının temmuz ayında bir genelge yayınladı. Şimşek genelgenin taviz verilmeden uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Tüm kamu kurumlarına gönderilen genelgede kamu kurumlarının taşıt giderleri ile birlikte tören ve ağırlama gibi giderlerin de azaltılması istendi.

GENELGE LAFTA KALDI

Bakan Şimşek’in tasarruf genelgesinin aradan geçen dönemde lafta kaldığı ortaya çıktı. Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Bakan Şimşek’in genelgesi sonrası taşıt alımları artarak devam etti.

Bütçe verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde kamu adına toplan 255 milyon 38 bin TL’lik kara taşıtı (binek otomobil-kamyon-kamyonet-minibüs-midibüs) satın alındı. 2023’ün Ocak-Temmuz döneminde taşıt alımı için en çok harcamanın gerçekleştirildiği ay, 89 milyon 121 bin TL’lik harcama ile Nisan ayı oldu.

AĞUSTOS-ARALIK DÖNEMİNDE 1,5 MİLYAR TL

Kamunun taşıt alım harcamasında, genelgenin yayımlandığı ay itibarıyla çarpıcı artış kaydedildi. Ocak-Temmuz döneminde 255 milyon TL olan kamunun taşıt alım harcaması, Ağustos-Aralık döneminde 1 milyar 540 milyon 115 bin TL olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayında 84 milyon 667 bin TL olan taşıt alımı için harcanan para, Ağustos ayında 175 milyon 634 bin TL’ye fırladı. Taşıt alımı için genel bütçeden yapılan harcamada yaşanan artış, Eylül ayı itibarıyla devam etti. Eylül-Aralık döneminde taşıt alımı için harcanan para, aylara göre şöyle sıralandı:

Eylül: 241 milyon 461 bin TL

Ekim: 355 milyon 101 bin TL

Kasım: 137 milyon 106 bin TL

Aralık: 630 milyon 812 bin TL

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