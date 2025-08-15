Kimse Devlet Bahçeli’den erken seçim ilanı beklemesin! Bu kez tarih tekerrür etmeyecek

Gazeteci Sabahattin Önkibar, YouTube kanalında yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı yapma ihtimalini değerlendirdi. Bahçeli’nin geçmişte sürpriz siyasi hamlelerde bulunduğunu hatırlatan Önkibar, bugün benzer bir adım atmasının mümkün olmadığını iddia etti. Bahçeli’nin tek önceliğinin MHP genel başkanlık koltuğunu korumak olduğunu belirten Önkibar, Erdoğan iktidarda kaldığı sürece Bahçeli’nin bu koltuğu kaybetmeyeceğini bildiğini ve bu nedenle erken seçim çağrısı yapmasının hayal olduğunu söyledi.

Önkibar, Bahçeli’nin siyasi stratejilerden çok MHP genel başkanlık koltuğunu korumaya odaklandığını belirtti. Bu koltuğun Erdoğan sayesinde kendisinde kaldığını ve Erdoğan iktidarda olduğu sürece Bahçeli’nin pozisyonunun güvende olduğunu ifade eden Önkibar şöyle konuştu:

İçeride yani Türkiye’de Tayyip Erdoğan'ı siyaseten zora sokabilecek tek şey baskın bir erken seçim olayıdır. Anketler ortada, bunalan halk siyasi alternatifsizliğe rağmen kim gelirse gelsin bundan kötü olmaz noktasına geldi. Bu itibarla hemen yapılacak bir seçim Erdoğan'ı götürür. Peki böyle bir olasılık var mı derseniz buna karar verecek olan tek isim de Devlet Bahçeli'dir. Bahçeli isterse erken hatta baskın seçim olur. İstemezse de olmaz. DEM Parti bile bu aralar Devlet Bahçeli'ye yakın ve ona göre tutum alabilir. Devlet Bahçeli'nin geçmişinde bu tür sürpriz kararlar ve adımlar oldu. Mesela 2002'de aniden erken seçim demişti. Mesela 2007'de beklenmedik şekilde Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtirmişti. Yine 2017'de anayasayı Tayyip Erdoğan'a uydurmuştu. Bütün bunlardan hareketle Bahçeli bugün de yeni bir sürpriz yapabilir diyenler var. Bunların başında Özgür Özel gibi Cumhuriyet Halk Partisi mensupları ve muhalif gazeteciler geliyor. Ancak hemen söyleyeyim iki kesim de her gelişmede amiyane tabirle sazanlık yapıyorlar. Halbuki sadece Devlet Bahçeli'yi tanıyan değil, birazcık siyaset okuyan, birazcık siyaset bilen biri böyle bir şeyin asla olamayacağını görür.

GERÇEKÇİ DEĞİL

Bahçeli'nin 2002'de erken seçim istemesinin önemli perde arkaları var. MHP ve Bahçeli'nin 2007'de Meclis Genel Kuruluna girerek Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanlığı seçtirmesi ise Gül ile Tayyip Erdoğan'ı karşı karşıya getirmek içindi. Tayyip Erdoğan'ın adayı Abdullah Gül değil, Vecdi Gönül’dü ve o isim üzerinde dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ile mutabakata varılmıştı. Bahçeli yine edilen bir telefonla Abdullah Gül'ü seçtirdi. Vecdi Gönül projesini rafa kaldırdı. Başkanlık sistemine geçilmesi olayında da Bahçeli Erdoğan Cumhurbaşkanı olur hükümete karışmaz zannetti. Fakat orada da yanıldı. Dolayısıyla dün bunları yapan Bahçeli şimdi de baskın erken seçim yapar bakışı gerçekçi değil. Bunu söyleyenler ne Bahçeli'yi iyi tanıyor ne de siyaset biliyor. Çünkü Bahçeli'yi hayata bağlayan tek şey MHP genel başkanlık koltuğudur.

MİLYARDA BİR BİLE İHTİMAL DEĞİL

Bahçeli hakkında ahkam kesenler onu ekrandan, basından, şuradan buradan tanıyor. Ben ise birebir çok yakından biliyorum. Devlet Bey ona atfedildiği gibi büyük düşünen, büyük stratejiler kurabilen biri değil. Sıradan üstünde titrediği ve yaşam sebebi yaptığı tek şey MHP genel başkanlık koltuğudur. Bu koltuğu 750 MHP delegesinin noter onaylı imzalarına rağmen ona tekrar bahşeden AKP yargısı ya da Tayyip Erdoğan oldu. Bahçeli artık biliyor ve çok emin Erdoğan iktidarda kalırsa ölene kadar MHP genel başkanlık koltuğu kendisinin olacak. Buradan hareketle MHP Genel Başkanının CHP ile beraber hareket edip sürpriz şekilde erken seçim demesi emin olun milyarda bir bile ihtimal değil. CHP'deki siyaset bilmezlere ve sazan gazetecilere bunu hatırlatıyor, uyarıyorum. Böyle bir şey boş hayaldir. Alemi kandırmaktır. Zira Bahçeli'nin ne kişisel ne de parti olarak bir hedefi yok. Onlarca sene kanlı katil deyip saydırdığı Abdullah Öcalan'ı bir gece işinde önder ilan etmesi de sarayın talebi ve kurulan oyunun gereğidir.