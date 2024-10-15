Kimse engelleyemedi birbirlerini ezdiler! Duyan akın etti

Karabük'te bir mağazanın açılışına yönelik yapılan indirim kampanyası izdihama yol açtı. Yaşanan O anlar ise kameralara yansıdı.

Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesinde bir mağazada özel indirimlerin ve birbirinden avantajlı kampanyaların yapıldığı mağaza açılışına vatandaşlar akın etti.

Günler öncesinden açılışa özel birçok ürünün indirimli satılacağının haberi verilmesi üzerine vatandaşlar ürünleri almak yoğunluk oluşturdu.

EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİLER

Dua ve açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından yüzlerce insandan oluşan kalabalık izdihama neden oldu. Mağazaya girebilen vatandaşlar indirimli ürünleri satın almak için birbirleriyle rekabet ettiler.

İçeriye girmek için gayret gösteren bazı vatandaşlar ise yaşanan izdiham sebebiyle yere düşerek ezilme tehlikesi geçirdi.

Öte yandan bazı vatandaşlar da anlaşmazlık üzerine alışveriş esnasında sözlü tartışmalar yaşadı. Mağaza sahibi Ahmet Salt, kentte ihtiyaç olduğundan dolayı mağaza açılışı gerçekleştirdiklerini belirtti. Salt, beklemedikleri bir izdihamla karşılaştıklarını ifade etti. Ayrıca kampanyanın 1 hafta süreceği aktarıldı.