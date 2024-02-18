Kimsesiz vatandaş parkta ölü bulundu

Kaynak: İHA
Kimsesiz vatandaş parkta ölü bulundu
Antalya Muratpaşa’da sokakta kalan bir vatandaşın çocuk parkında kaydırakların altında üzerinde battaniye ile cansız bedeni bulundu.

Kızılsaray Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çocuk parkında kaydırakların altında battaniyeye sarılı hareketsiz birinin yattığı ihbarı yapıldı.

aw144361-01.jpg

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Polat’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

aw144361-05.jpg

Cesedin üzerinden yapılan incelemede ise bir miktar para bulundu. Hayatını kaybeden Polat’ın ise bir süre önce kağıt toplayarak geçimini sağladığı, ardından ise dışarıda kalmaya devam ettiği öğrenildi.

aw144361-04.jpg

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

aw144361-03.jpg

Son Haberler
Düzce otomobil kazasında vefat eden aile İstanbul’da defnedildi Gündem
Düzce otomobil kazasında vefat eden aile İstanbul’da defnedildi
Ahmet Hakan'ın Turgut Altınok'u eleştirmesinden sonra Altınok'un ekibinden Ahmet Hakan'a telefon Gündem
Ahmet Hakan'ın Turgut Altınok'u eleştirmesinden sonra Altınok'un ekibinden Ahmet Hakan'a telefon
Silivri’de binanın çatısı alev alev yandı Gündem
Silivri’de binanın çatısı alev alev yandı
Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor. Yönetim yeni golcüsünü anında buldu Spor
Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor. Yönetim yeni golcüsünü anında buldu
Bir ilde toplu ulaşıma zam. Tarih verildi Ekonomi
Bir ilde toplu ulaşıma zam. Tarih verildi
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Gündem
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Trump ayakkabı satmaya başladı Dünya
Trump ayakkabı satmaya başladı