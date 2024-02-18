Kimsesiz vatandaş parkta ölü bulundu

Kızılsaray Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çocuk parkında kaydırakların altında battaniyeye sarılı hareketsiz birinin yattığı ihbarı yapıldı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Polat’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedin üzerinden yapılan incelemede ise bir miktar para bulundu. Hayatını kaybeden Polat’ın ise bir süre önce kağıt toplayarak geçimini sağladığı, ardından ise dışarıda kalmaya devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.