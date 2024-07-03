Kimya sektöründe artış

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) tarafından yapılan açıklama kapsamında, Türkiye'nin haziranda ihracatı 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 10,6 azalarak 18,6 milyar dolar oldu.

Haziranda 2,3 milyar dolarlık ihracat yapan kimya sektörünün ise ilk 6 aylık ihracatı yaklaşık yüzde 8 artışla 15,8 milyar doları gördü. Sektör haziranda en çok ihracat yapan ikinci sektör konumunu korumayı başardı.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün haziranda 2,3 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Kurban Bayramı tatili dolayısıyla iş günü kaybından dolayı hem genel hem de sektör ihracatımızda gerileme oldu." Değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar, üretim ve lojistik maliyetlerindeki artış gibi faktörlerin ihracat performansında etkili olduğunu belirten Pelister, kimya sektörünün ihracatının haziranda yüzde 6,5 düşerken, 6 aylık olarak göz önüne alındığında ise yüzde 8'e yakın bir artış gösterdiği aktarıldı.

Adil Pelister, haziranda ülke ihracatından yüzde 12 pay almayı başaran kimya sektörünün en çok ihracat yapan sektörler arasında ikinci sıradaki yerini koruduğunu ifade etti.