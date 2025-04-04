Kimya sektöründen 2,7 milyar dolarlık ihracat

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün mart ayında 2,7 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek, "Mart ayında diğer sektörler arasında en çok ihracat yapan ikinci sektör konumumuzu sürdürmeyi başardık." ifadesini kullandı.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatı mart ayında yüzde 3,2 artışla 23,4 milyar dolar olurken, kimya sektörü 2,7 milyar dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirerek mart ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Sektörün üç aylık ihracatı ise 7,5 milyar doları aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pelister, "Kimya sektörümüz mart ayında 2,7 milyar dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi. Böylece mart ayında diğer sektörler arasında en çok ihracat yapan ikinci sektör konumumuzu sürdürmeyi başardık. Ocak-mart dönemi olarak üç aylık ihracatımız ise 7,5 milyar doları aştı." değerlendirmesini yaptı.

Yıl sonu hedefine ulaşabilmek için ihracatı daha fazla artırmak gerektiğini vurgulayan Pelister, İKMİB olarak fuar milli katılım organizasyonları, sektörel ticaret heyetleri, UR-GE organizasyonlarıyla ihracatçıları desteklemeye devam ettiklerini kaydetti.

Pelister, kimya sektörü için önemli hedef pazarlar arasında yer alan ABD ile yeni bir döneme girdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: