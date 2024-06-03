Kimya sektöründen 3 milyar dolarlık ihracat

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden İKMİB kimyevi madde ihracatı rakamlarını açıkladı. Buna göre Mayıs ayında 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Kimya sektörü yıllık bazda ise yüzde 11,4 artışla toplamda 24,1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Açıklamada İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister'in görüşlerine de yer verildi.Kimya sektörünün mayısta 3 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Pelister bu rakamla ülke ihracatından yüzde 12,6 pay almayı başardıklarını ifade etti.

Sektörün mayıs ihracatının yıllık bazda yüzde 24,3 arttığını kaydeden Pelister, "Ocak-mayıs dönemi sektör ihracatımız ise yıllık bazda yüzde 10,7 artışla 13,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Ülke ihracatının artması ve kimyanın en çok katkı veren sektörler arasında olmasından gurur duyduklarını belirten, "Bu gururu yaşatan tüm ihracatçılarımızı gönülden tebrik ediyoruz. İKMİB olarak, sektörümüzü ve ihracatçılarımızı desteklemek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.