Kına gecesinde ağlamayan gelin 'Kocama bak nasıl yakışıklı!'

Kaynak: Haber Merkezi
Kına gecesinde ağlamayan gelin 'Kocama bak nasıl yakışıklı!'

Bir gelin, kına gecesinde geleneği gereği kına yakılmasına rağmen bir türlü ağlamadı. Gelin, ağlamama sebebini 'Nasıl ağlayayım? Kocama bak, nasıl yakışıklı!' diyerek açıkladı.

Geleneksel Türk düğünlerinde kına gecesi, gelin adayının duygusal anlar yaşadığı ve genellikle gözyaşlarının döküldüğü önemli bir ritüeldir. Ancak son günlerde bir gelin, kendi kına gecesinde geleneği bozarak bir türlü ağlamadı ve bu durumu espriyle açıkladı.

Gelin, kına gecesinde kına yakılmasına rağmen gözyaşlarını tutmayı başardı. Bu durumu fark eden bir yakını, gelini neden ağlamadığı konusunda sorduğunda, gelin şu cevabı verdi: 'Nasıl ağlayayım? Kocama bak, nasıl yakışıklı!' Bu spontane ve komik cevap, etrafındakileri güldürdü.

Son Haberler
Altın ve dolar sahiplerine kur şoku. Uzmanı kara haberi verdi Ekonomi
Altın ve dolar sahiplerine kur şoku. Uzmanı kara haberi verdi
El freni çekilmeyen araç baraj gölüne uçtu Yerel Haberler
El freni çekilmeyen araç baraj gölüne uçtu
Yaroslava Mahuchikh 37 yıllık rekoru tarihe gömdü Spor
Yaroslava Mahuchikh 37 yıllık rekoru tarihe gömdü
Eşiyle sorun yaşayan adam kendini arabaların önüne attı Yerel Haberler
Eşiyle sorun yaşayan adam kendini arabaların önüne attı
Kocasına 'hamileyim' şakası yaptı. Gerçek ortaya çıkınca yıkıldı Video
Kocasına 'hamileyim' şakası yaptı. Gerçek ortaya çıkınca yıkıldı
Süper Lig'in yıldızı 1. Lig ekibine imza attı Spor
Süper Lig'in yıldızı 1. Lig ekibine imza attı