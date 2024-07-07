Kına gecesinde ağlamayan gelin 'Kocama bak nasıl yakışıklı!'

Geleneksel Türk düğünlerinde kına gecesi, gelin adayının duygusal anlar yaşadığı ve genellikle gözyaşlarının döküldüğü önemli bir ritüeldir. Ancak son günlerde bir gelin, kendi kına gecesinde geleneği bozarak bir türlü ağlamadı ve bu durumu espriyle açıkladı.

Gelin, kına gecesinde kına yakılmasına rağmen gözyaşlarını tutmayı başardı. Bu durumu fark eden bir yakını, gelini neden ağlamadığı konusunda sorduğunda, gelin şu cevabı verdi: 'Nasıl ağlayayım? Kocama bak, nasıl yakışıklı!' Bu spontane ve komik cevap, etrafındakileri güldürdü.