Kına gecesindeki yemekten zehirlendiler! 2’si çocuk 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA

Bartın’da davetliler kına gecesinde yedikleri yemekten zehirlendi. Mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle 2’si çocuk 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Çaydüzü Mahallesi Çayırlar Mevkisi'nde A.Ü.'nün yapılacak kına gecesi öncesinde davetlilere yemek ikram edildi. Pilav ve tavuğun verildiği yemeğin ardından fenalaşan 2'si çocuk toplam 11 kişi mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle Bartın Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede davetlilerin tavuktan zehirlendiği düşünülürken hastaneye kaldırılanların tedavisine başlandı. Tedavi altına alınan 11 kişinin de sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilirken yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edilenlerin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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