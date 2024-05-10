Kınalıada Korveti Bangladeş'te. Japonya seyri devam ediyor

Japonya seyrine devam eden TCG KINALIADA, 7-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında Chittagong Limanı’nı ziyareti etti.

Kınalıada Korveti limanda Bangladeş Deniz Kuvvetleri tarafından çimariva töreni ile karşılandı. Korvetindeki personel Bangladeş Donanma Komuta ile Chittagong Savaş Mezarlığını ziyaret etti.

Chattogram Deniz Saha Komutanı ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Dakka Büyükelçimiz, Mayın Filosu Komutanı, Dakka Askerî Ataşesi, TCG KINALIADA Komutanı ve gemi personeli katıldı. Limanda geçirdiği süre boyunca TCG KINALIADA, Bangladeş Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan birçok kişi tarafından ziyaret edildi.

TCG KINALIADA’da ise Dakka Büyükelçimiz ve TCG KINALIADA Komutanı ev sahipliğinde bir resepsiyon verdi. TCG Kınalıada Korveti, Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. yıldönümü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya Seyri'nin 134. yıldönümünde 4,5 ay sürecek Japonya seferine çıkmıştı.