Japonya'da sokakların temizliği göz kamaştırdı. 'Temizlik imandan gelir' deyip sokaklara çöp atanlar utanın

Japonya’ya giden Türk bir gezgin, Japonya gezisi sırasında yaşadıklarını kamera kaydına alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Japonya sokaklarının temizliğini takipçilerine gösteren Gezgin, sokaklarda bir tane bile çöp olmadığını, Japon vatandaşların çöplerini çantalarına koyup evde ayrıştırdığını, sokaklarda bile çöp kovası olmadığını ifade etti.

Türk gezginin kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları, Türkiye sokakları ile Japonya sokaklarını karşılaştırarak eğitimin ve temizliğin önemine vurgu yaptı.

İşte sosyal medyada videonun altına gelen yorumlar,