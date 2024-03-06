KİPTAŞ Genel Müdürü'nden Yeniçağ'a ziyaret. 'Bize müracaat edilen yapılar bir kepçe darbesiyle yıkılabilen yapılar'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı faaliyet gösteren KİPTAŞ, depreme karşı dayanıklı konut imalatında ve kentsel dönüşüm faaliyetlerinde 25 yılda yaptıklarından fazlasını son dört yıla sığdırarak sektörde öncü bir marka haline geldi. İBB kuruluşlarından KİPTAŞ’ın Genel Müdürü Ali Kurt, gazetemizi ziyaret etti.

Yeniçağ Yayın Grubu’nun üst düzey yöneticileri ve köşe yazarlarının da hazır bulunduğu ziyarette, Genel Müdür Ali Kurt, KİPTAŞ’ın özellikle kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık konularında yaptıkları çalışmaları anlattı.

İstanbul’da, üniversiteler ile İstanbul Planlama Ajansı’nın yaptığı bilimsel çalışmalara göre olası 7,5 büyüklüğündeki depremde 91 bin binanın ağır ve çok ağır hasar alacağının öngörüldüğünü belirten Kurt; ‘’2019 Ağustos ayında göreve başlar başlamaz, bu gerçekten yola çıkarak İstanbul Yenileniyor adıyla bir sistem hayata geçirdik. Yerinde dönüşüm kampanyası başlattık ve insanlara dedik ki ‘2000 öncesi bir yapıda oturuyorsanız, birbirinizle uzlaşmanız halinde inşaat maliyetine yapılarınızı yenileriz.’ Bu kapsamda bize çok ciddi talep patlaması oldu. Özellikle Kahramanmaraş depreminden sonra bu daha da arttı. 486 bin bağımsız birim riskli olduğunu beyan ederek bize başvurdu. Bu da 1 milyon 800 bine yakın vatandaşımıza tekabül ediyor. 30 ilçede bize 30 bin 796 başvuru yapıldı. Bu kapsamda 12-13 bölgede yıkımlar yürütüyoruz. Bu şekilde bize müracaat edilen yapılar gerçekten bir kepçe darbesiyle yıkılabilen yapılar.’’ dedi.

Göreve geldikleri zaman İstanbul’da deprem hazırlıklarını birinci öncelik sırasına koyduklarını anlatan Kurt; ‘’4 yılda yıktığımız bağımsız bölüm sayısı bin 716. Bu şu anlama geliyor KİPTAŞ 29 yıllık bir kuruluş. Bizden önceki yönetimler sırasında yıkılan bina sayısı bin 630. Biz sadece 4 yıl içinde bu sayıyı geçtik. Yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Ama çok özverili bir şekilde çalışarak İstanbul Yenileniyor projesini hayata geçirdik. Şu ana 2 bine yakın bağımsız yapı yıktık. 560 bağımsız yapının anlaşma ve resmi işlemleri devam ediyor. Bunlarla birlikte bu sayı git gide artacak. Sağladığımız anlaşmaları ve gerçekleştirdiğimiz yıkımları, attığımız temelleri her zaman sosyal medya hesaplarımızdan kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz.’’ diye konuştu. KİPTAŞ’ın gerçekleştirdiği çalışmaların tamamen kentsel dönüşüm uygulaması olduğunun altını çizen Ali Kurt sözlerine şöyle devam etti; ‘’ Mevzuata göre vatandaşla anlaşmadığınız taktirde hiçbir şekilde ilerleme kaydedemiyorsunuz. Ancak, merkezi otoritenin elinde bir yetki var. İlgili kanuna göre bir bölgeyi riskli alan ilan eder ve projelerini yürütebilir. Belediyelerin böyle bir yetkisi yok. Bunun için vatandaşla anlaşarak ilerlemek zorundayız. Biz de öyle yapıyoruz. KİPTAŞ’ın ulaştığı rakamlar bu günkü ekonomik şartlara bakarsak çok ciddi rakamlar.

Daha da başarılı olabilmek mümkün. Bu sebeple inşaat maliyetlerinin hızlıca kontrol altına alınıp aşağıya çekilmesi için tedbirler alınması lazım. İstanbul’un 26 bölgesinde devam eden inşaatlarımız var. İstanbul’da merkezi hükümetle İBB bir araya gelemezse bu dönüşüm bitmez ancak kuyu kazarız. Her şeye rağmen ümitsizliğe kapılacak bir durum yok. Matematiksel ve mühendislik anlamında biz bu işin çözümünü bulduğumuzu iddia ediyoruz. Çok basit bir şey söylüyorum; TOKİ’nin yaptığı sosyal konutlara verilen ödeme planını, o imkanı bize versinler, vatandaşımıza o imkanı biz de sunalım 1.7 milyon insanın hayatını kurtarırız. Bundan daha iddialı bir söylem olabilir mi?’’

‘ÇOCUKLARI DEPREME KARŞI BİLİNÇLENDİRMELİYİZ’

KİPTAŞ çocuklara yönelik depreme karşı bilinçlendirme çalışması da yürütüyor. 6-10 yaş grubuna hitap eden depremle ilgili bir çocuk kitabı hazırladıklarını anlatan Kurt; ‘’Kitapta bir aile var riskli binada oturuyorlar. Binaları yenilemenin neden önemli olduğunu çocuk dilinde anlatan bir kitap. Mahallelerde muhtarlara veriyoruz. Törenlerde çocuklara oyuncakların yanında bu kitabı da veriyoruz. Deprem konusunda biz çocukları bilinçlendirebilirsek gelecekte bu toplum daha bilinçli olur düşüncesindeyiz. Kentsel dönüşümde anne babaları ikna etmek çok zor. Çocuklar bu konuda daha kolay ikna oluyorlar ve anne ve babalarının üzerinde de etki yapabiliyorlar. Bu bilincin ilkokul çağındaki çocuklarla başlaması gerekiyor. Bu kitabı pedagoglara danışarak hazırlattık ve çocuklara dağıtıyoruz. Bu KİPTAŞ’ın tamamen bilinçlendirmeye yönelik sosyal sorumluluk projesi. Biz çocukları ve gençleri deprem konusunda bilinçlendiremezsek bu kenti güvenli hale getiremeyiz.’’ dedi.

Yeni dönemde dar gelirlilere ve emeklilere büyük kolaylık

Yerel seçimlere kadar, 11 bin 200 konut teslimiyle kendi dönemlerini tamamlayacaklarını belirten Ali Kurt , yeni dönemde göreve geldikleri taktirde İstanbul Yenileniyor projesiyle ilgili yeni bir müjde verdi. Kurt: ‘’Yeni dönemde bize başvuran dar gelirliye inşaat maliyetinin yüzde 60’ını, eğer emekli ve dar gelirliyse yüzde 65’ini karşılayacağız. Bunun için yaklaşık 70 milyar liralık bir finans kaynağı ayırdık. Hem KİPTAŞ’ın hem de Kentsel Dönüşüm Dairesi’nin bütçelerini toparladık aylara böldük. Biz bu sayede 50 bin konuta mali yardım yapabileceğimizi düşünüyorum . Yeni dönemde Başkan Ekrem İmamoğlu’nun en iddialı vaatlerinden bir bu.’’ dedi.