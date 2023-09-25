Kira artışına getirilen yüzde 25 zam sınırı kaldırılacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı konuşmada kira ve ev fiyatlarına düzenleme getirileceğini açıklamasının ardından kira artış sınırının kaldırılması gündeme geldi.

Kira artışına getirilen yüzde 25 zam sınırı kaldırılacak mı?

Artan enflasyon ve ekonomik kriz kira ve ev fiyatlarını vurdu. Artan maliyetler sebebiyle yüzde 25 kira zammını az bulan ev sahipleri, yüzde 25 zam kısıtlamasına rağmen kiraya istedikleri zammı yapmaya çalışınca ev sahibi ve kiracılar arasında gerginlik yaşanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira ve ev fiyatlarına düzenleme getirileceğini açıklamasının ardından kira artış sınırının kaldırılması gündeme geldi.

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"ARTAN MALİYETLER GAYRİMENKULE ERİŞİMİ ZORLAŞTIRIYOR"

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu sınırlamanın ekonomik gerçeklerle örtüşmediğini ve gayrimenkul sektörünün üretim eksikliği ve maliyet artışları gibi zorluklarla mücadele ettiğini belirtti.

Özelmacıklı, "Gayrimenkul sektörü pandemi döneminden itibaren yaşadığı üretim eksikliğini derin bir şekilde hissetmeye devam ediyor. Gerek artan maliyetler gerekse finansmana erişimdeki problemler gayrimenkule erişimi zorlaştırıyor. Yüzde 25 sınırının kaldırılması beklenen bir gerçektir" dedi ve kira ve ev fiyatlarında yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

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