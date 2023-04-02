Kira davalarında ev sahipleri ve kiracıları etkileyecek yeni uygulama

Eylül ayı ile tahliye davalarında yeni uygulamaya geçilecek. Yeni uygulama ile ev sahipleri ve kiracılar arabulucuya başvurmadan dava açamayacak. Kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

Yükselen kiralar, ev sahibi kiracı ilişkilerinde sorunlara neden oldu. Zam konusunda anlaşamayanlar, yargı yoluna gidiyor. Arka arkaya gelen başvurular nedeniyle dava yükü arttı.

Arabuluculuk sisteminin etkin kullanımıyla mahkemelerde yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

NTV'den Beyzanur Özer'in haberine göre, arabulucu Mehmet Ali Baran, bu tür uyuşmazlıklar için "Komşuluk hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ve kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda ve nihayetinde de taşınır taşınmaz malların ortaklığın giderilmesi uyuşmazlığında dava şartı kapsamına girdi." açıklamasında bulundu.

Tarafların toplantıya gelmemeleri durumunda yaptırım uygulanacağı ifade edilirken Baran, ileride haklı ya da haksız çıkmaları durumuna göre arabuluculuk ücretlerine tarafların muhatap olmasının söz konusu olacağını ifade etti. Baran, "Bu nedenle tarafların mutlaka gelmesini katılımını tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arabuluculukta başarısız olunduğu taktirde bu durumu gösteren bir tutanak düzenleneceği belirtilirken Baran şöyle devam etti:

"Anlaşma olmazsa arabulucu tarafından tarafların iradesine uygun bir şekilde bir son tutanak düzenlenecek. Tarafların bir araya geldiğine müzakere ettiklerine dair bir tutanak tutacak. Bunu da taraflara verecek bu tutanakla birlikte dava dilekçelerini ekleyerek dava açabilecekler."