Kira düzenlemesinde yeni kararlar. Ev sahiplerine hapis cezası yolda

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı kiracı ile ev sahipleri arasında yapılacak olan yeni düzenlemede. Fahiş zamların önünün 1 ila 3 yıl arası hapis cezası ile kapatılması bekleniyor.

Kira düzenlemesinde yeni kararlar. Ev sahiplerine hapis cezası yolda

Geçtiğimiz yıl kira artış oranına getirilen yüzde 25’lik sınırın dolmasına az bir süre kaldı. Yapılan düzenleme ile 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yenilenen sözleşmelerde kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılmayacak denilmişti. Vatandaşlar yasanın dolmasına günler kala yeni kararların alınmasını bekliyor.

Hükümet yetkilileri son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile kira artış sınırında sürenin uzatılacağını söyledi.

HAPİS CEZASI GELEBİLİR

Ancak konu hakkında tarih ve zaman henüz netleşmedi. Yeni yasanın sadece zam oranında değil yaptırım konusunda da belirleyici olması bekleniyor. Ev sahiplerinin kiraya verecekleri evleri piyasa rayicinin üzerinde fahiş fiyata kiraya vermesinin önü hapis cezası ile kapanabilir. Bu konuda 1-3 yıl arası hapis cezası söylentileri mevcut.

Ev sahiplerinin de yapılacak düzenleme ile kendilerinin de mağdur edilmemesi istedikleri de haberlere yansıdı. Özellikle kira geliri ile geçinen, ya da evini kiraya verip başka bir evde kiracı olanlar sınırlama nedeniyle mağdur olduklarını, her iki tarafın korunması gerektiğini belirtiyor.

ARABULUCU SİSTEMİ

Hükümet kanadında ise çözüm olarak arabuluculuk sisteminin getirilmesi düşünülüyor. Zam konusunda anlaşmayan taraflar ve tahliye isteyenler ise mahkemelerin yolunu tuttu.

Dava yükleri yığınla artarken sonuçlar için öngörülen süreler ise 3 yıla kadar çıkmış durumda. Bu duruma istinaden 1 Eylül tarihinde arabuluculuk düzenlemesi 1 Eylül’de devreye girecek.

Bu tarihten sonra ev sahibi veya kiracı bir dava açmak istediğinde arabulucuya başvurmadan doğrudan dava açamayacak. Arabulucu ile tarafların anlaşamaması durumunda dava yoluna gidilecek.

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