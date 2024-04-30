Kira getirisi en yüksek olan 10 il belli oldu

Kira getirisi en yüksek olan 10 il belli oldu
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de ev sahibi olmanın oldukça zorlaştığı bu günlerde en yüksek kira getirisi olan 10 il belli oldu. Listede 2 büyükşehir yer almazken genellikle küçük şehirlerin listede olduğu detayı dikkat çekti.
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Kira getirisi en yüksek olan 10 il belli oldu 1

ENDEKSA verilerinden derlenen bilgilere göre Mart 2024 itibarıyla Türkiye'nin kirada en pahalı illeri ve ev sahiplerine en çok kira getirisi sağlayan illerinin listesi ortaya çıktı.

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Kira getirisi en yüksek olan 10 il belli oldu 2

En çok kira getirisi olan iller şu şekilde sıralandı:

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Kira getirisi en yüksek olan 10 il belli oldu 3

10- YOZGAT

Ortalama fiyat: 2.150.477 TL

Amortisman süresi: 15 yıl

Yıllık kira getirisi: %6,78

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Kira getirisi en yüksek olan 10 il belli oldu 4

9- SİİRT

Ortalama fiyat: 1.850.784 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %6,91

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Kira getirisi en yüksek olan 10 il belli oldu 5

8- AĞRI

Ortalama fiyat: 1.848.602 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %6,96

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Kira getirisi en yüksek olan 10 il belli oldu 6

7- GAZİANTEP

Ortalama fiyat: 2.792.676 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,06

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Kira getirisi en yüksek olan 10 il belli oldu 7

6- MANİSA

Ortalama fiyat: 2.511.232 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,09

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Kira getirisi en yüksek olan 10 il belli oldu 8

5- ŞANLIURFA

Ortalama fiyat: 2.353.325 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,14

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Kira getirisi en yüksek olan 10 il belli oldu 9

4- KİLİS

Ortalama fiyat: 1.767.216 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,15

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Kira getirisi en yüksek olan 10 il belli oldu 10

3- BİLECİK

Ortalama fiyat: 2.201.600 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,20

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Kira getirisi en yüksek olan 10 il belli oldu 11

2- TEKİRDAĞ

Ortalama fiyat: 2.522.853 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,28

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Kira getirisi en yüksek olan 10 il belli oldu 12

1- ANKARA

Ortalama fiyat: 2.720.510 TL

Amortisman süresi: 13 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,77

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Kira getirisi en yüksek olan 10 il belli oldu 13

KONUT YATIRIMINDA AMORTİSMAN SÜRESİ NE ANLAMA GELİR?

Amortisman süresi, bir konutun kiraya verilerek satın alma bedelinin ne kadar sürede geri kazanılabileceğini belirlemek için kullanılan bir ölçüdür.

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Kira getirisi en yüksek olan 10 il belli oldu 14

Örneğin, 200.000 TL'lik bir konut, aylık 1.000 TL kira geliriyle 200 ay içinde kendisini amorti eder, yani yatırım maliyetini 16,5 yıl içinde geri kazanır. Bu süre, Türkiye genelinde sağlıklı bir yatırım süresi olarak kabul edilir.

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Kira getirisi en yüksek olan 10 il belli oldu 15
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