Kira getirisi en yüksek olan 10 il belli oldu

ENDEKSA verilerinden derlenen bilgilere göre Mart 2024 itibarıyla Türkiye'nin kirada en pahalı illeri ve ev sahiplerine en çok kira getirisi sağlayan illerinin listesi ortaya çıktı.
En çok kira getirisi olan iller şu şekilde sıralandı:
10- YOZGAT
Ortalama fiyat: 2.150.477 TL
Amortisman süresi: 15 yıl
Yıllık kira getirisi: %6,78
9- SİİRT
Ortalama fiyat: 1.850.784 TL
Amortisman süresi: 14 yıl
Yıllık kira getirisi: %6,91
8- AĞRI
Ortalama fiyat: 1.848.602 TL
Yıllık kira getirisi: %6,96
7- GAZİANTEP
Ortalama fiyat: 2.792.676 TL
Yıllık kira getirisi: %7,06
6- MANİSA
Ortalama fiyat: 2.511.232 TL
Yıllık kira getirisi: %7,09
5- ŞANLIURFA
Ortalama fiyat: 2.353.325 TL
Yıllık kira getirisi: %7,14
4- KİLİS
Ortalama fiyat: 1.767.216 TL
Yıllık kira getirisi: %7,15
3- BİLECİK
Ortalama fiyat: 2.201.600 TL
Yıllık kira getirisi: %7,20
2- TEKİRDAĞ
Ortalama fiyat: 2.522.853 TL
Yıllık kira getirisi: %7,28
1- ANKARA
Ortalama fiyat: 2.720.510 TL
Amortisman süresi: 13 yıl
Yıllık kira getirisi: %7,77
KONUT YATIRIMINDA AMORTİSMAN SÜRESİ NE ANLAMA GELİR?
Amortisman süresi, bir konutun kiraya verilerek satın alma bedelinin ne kadar sürede geri kazanılabileceğini belirlemek için kullanılan bir ölçüdür.
Örneğin, 200.000 TL'lik bir konut, aylık 1.000 TL kira geliriyle 200 ay içinde kendisini amorti eder, yani yatırım maliyetini 16,5 yıl içinde geri kazanır. Bu süre, Türkiye genelinde sağlıklı bir yatırım süresi olarak kabul edilir.