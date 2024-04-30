Kira getirisi en yüksek olan 10 il belli oldu

Türkiye'de ev sahibi olmanın oldukça zorlaştığı bu günlerde en yüksek kira getirisi olan 10 il belli oldu. Listede 2 büyükşehir yer almazken genellikle küçük şehirlerin listede olduğu detayı dikkat çekti.