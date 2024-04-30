Kira getirisi en yüksek şehirler arasına girdi

Konut kredilerindeki yüksek faiz oranlarına rağmen, satışlarda durgunluk ve fiyatların reel olarak gerilemesine rağmen, peşin alımla konut yatırımı yapmak isteyenler için kira amortisman süresi önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

İstanbul'un en yüksek kira getirisinde ilk 10 şehir arasında bulunmaması dikkat çekiciyken, Ankara'nın bu listede ilk sırada yer alması öne çıkıyor.

Ankara'yı, Tekirdağ, Bilecik, Kilis, Şanlıurfa, Manisa, Gaziantep, Ağrı, Siirt ve Yozgat takip ediyor.

Yapılan bir araştırmaya göre; 229 bin nüfuslu Bilecik'te ortalama ev fiyatı 2 milyon 201 bin 600 TL olarak belirlenirken, amortisman süresi 14 yıl ve yıllık kira getirisi ise yüzde 7,20 olarak açıklandı.