Kira getirisi en yüksek şehirler arasına girdi

Kaynak: İHA
Kira getirisi en yüksek şehirler arasına girdi
Türkiye genelinde kira artışlarının devam ettiği bir dönemde, Bilecik kira getirisi bakımından öne çıkan iller arasında yer aldı.

Konut kredilerindeki yüksek faiz oranlarına rağmen, satışlarda durgunluk ve fiyatların reel olarak gerilemesine rağmen, peşin alımla konut yatırımı yapmak isteyenler için kira amortisman süresi önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

İstanbul'un en yüksek kira getirisinde ilk 10 şehir arasında bulunmaması dikkat çekiciyken, Ankara'nın bu listede ilk sırada yer alması öne çıkıyor.

Ankara'yı, Tekirdağ, Bilecik, Kilis, Şanlıurfa, Manisa, Gaziantep, Ağrı, Siirt ve Yozgat takip ediyor.

Yapılan bir araştırmaya göre; 229 bin nüfuslu Bilecik'te ortalama ev fiyatı 2 milyon 201 bin 600 TL olarak belirlenirken, amortisman süresi 14 yıl ve yıllık kira getirisi ise yüzde 7,20 olarak açıklandı.

Son Haberler
Türkiye'nin elektrik üretimi şubat ayında arttı Ekonomi
Türkiye'nin elektrik üretimi şubat ayında arttı
Başı hoş olmamak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Başı hoş olmamak deyimi ne anlama geliyor?
Alina Boz havuz pozları ile sosyal medyayı salladı Magazin
Alina Boz havuz pozları ile sosyal medyayı salladı
Nebati'nin geride bıraktığı fırtına devam ediyor. Bir büyükşehirde ekmeğe mecburen zam geliyor. Ekonomi
Nebati'nin geride bıraktığı fırtına devam ediyor. Bir büyükşehirde ekmeğe mecburen zam geliyor.
NATO Ukrayna'ya muharip birlikler gönderiyor. Rusların ilerleyişi batıyı panikletti Dünya
NATO Ukrayna'ya muharip birlikler gönderiyor. Rusların ilerleyişi batıyı panikletti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Özbekistan'a gidiyor Gündem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Özbekistan'a gidiyor
Tütün ve alkollü içki ticaretinde teminat belirlendi Ekonomi
Tütün ve alkollü içki ticaretinde teminat belirlendi