Kira sınırı için yeni gelişme. Adalet Bakanı açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te gündeme yönelik soruları cevapladı.

Kiralarda yüzde 25 artış sınırının kaldırılması sonrasında yeni bir düzenlemenin olup olmayacağı sorulan Tunç, Borçlar Kanunu'nun ilgili maddesinin kira miktarının nasıl artırılacağına ilişkin düzenlemeleri içerdiğini ve meclisin 1 Temmuz itibarıyla bu konuyu gündeme almadığını söyledi.

Tunç, 'O sebeple şu anda Borçlar Kanunu'nun kalıcı maddeleri çerçevesinde yürüyecek kiralarla ilgili düzenlemeler" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tunç, 2013’ten bu tarafa arabuluculuk sisteminin uygulandığını anımsatarak, sözlerine şu şekilde devam etti:

Tunç, tabii son zamanlarda kira uyuşmazlıklarını da arabuluculuk kapsamına aldıklarını söyleyerek, orada da 1 Eylül'den itibaren 191 bin 493 kira uyuşmazlığının arabulucu önüne gelip 102 689’unun anlaşmayla sonuçlandığını belirtti.

Bakan Tunç, bu duruma bakıldığı zaman kira uyuşmazlıklarının yüzde 54'ü arabuluculukta çözüldüğünü gördüklerini yani yarıdan fazlası yargıya intikal etmeden, kiracıyla kiralayan, barışarak sorunlarını çözmüş olduklarını ifade etti.

Tunç, şimdi arabuluculuğu daha da geliştirmeye yönelik bir takım düzenlemelerin olduğunu yani bu müesseseyi daha kalıcı hale getirmek, kapsamını daha da genişletme noktasındaki çalışmaları sürdürdüklerini söyleyerek, 5 yıl kıdeme sahip hukukçular arasından sınavı kazananların arabulucu olabildiğini ve şimdi yeni düzenlemeyle beraber yeni teklifle hukuk mesleğinde 20 yıl tecrübesi olan kişilerin, arabuluculuk eğitimi almak şartıyla sınav şartı olmadan da arabulucu olabileceklerini söyledi. Tunç burada özellikle tecrübeye önem verdiklerini dile getirdi.