Kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk 1 Eylül’de başlıyor

Kira uyuşmazlıklarında ara bulucu çözümü 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Anlaşmazlıkların ara bulucular yoluyla 1 ay içinde çözüme kavuşturulması amaçlanıyor. Adliyelerdeki ara buluculuk bürolarına müracaat ücretsiz olacak.

Kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk 1 Eylül’de başlıyor

Gayrimenkul ve kira bedellerindeki artışlar, ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan uyuşmazlıklar, komşuluk hukukundan kaynaklı anlaşmazlıklar...

Tüm bu davalarda çözüm için ilk adres, 1 Eylül'den itibaren ara bulucular olacak.

BAŞVURULAR ÜCRETSİZ YAPILACAK

Uyuşmazlık olduğunda taraflar adliyelerde mahkemeden önce ara buluculuk bürolarına müracaat edecek. Buradaki işlemlerin tamamı ücretsiz olacak.

Yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak.

KİRA UYUŞMAZLIKLARI EN FAZLA 1 AY İÇİNDE ÇÖZÜME KAVUŞACAK

Anlaşmazlıkların çözümü için 1 ay gibi bir süre öngörülüyor.

Görüşmeler üç hafta içinde tamamlanacak. Zaruri hallerde bu süre bir hafta daha uzatılabilecek.

YILDA 80 BİN UYUŞMAZLIĞIN ARA BULUCULARA GÖTÜRÜLMESİ BEKLENİYOR

Düzenlemenin hayata geçmesi ile yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığının ara buluculara götürülmesi bekleniyor.

Uygulama ile taraflar arasında anlaşmazlıklar tırmanmadan çözülecek, uzun yargılama süreçleri beklenmeyecek.

Taraflar ara bulucuda anlaşamazsa yine mahkeme yoluna başvurabilecek.

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