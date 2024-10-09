Kira yerine bakın ne istedi. Behçet hastasından ilginç talep

Elazığ'da dükkanını kiraya vermek isteyen Fethi Ahmet Taş, kira bedelini ilginç seçeneklerle belirledi. Önce altın ve mazot isteyen Taş, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uyarısı üzerine ilanını değiştirerek, 450 ekmek veya 175 litre köy sütü ya da yıllık 50 bin lira nakit istedi.

Behçet hastası ve yüzde 83 engelli olan Fethi Ahmet Taş, kiralık dükkanı için önce 2 gram 24 ayar altın, 100 litre mazot veya yıllık 50 bin lira peşin seçeneklerini sundu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira bedelinin altın veya dövize endeksli olamayacağını açıklaması üzerine, ilanını değiştirdi.

Yeni ilanında, kira bedeli olarak 450 ekmek veya 175 litre köy sütü ya da yıllık 50 bin lira nakit istediğini belirtti. Taş, ayrıca 450 ekmek veya 175 litre köy sütü bedelinde 3 yılda bir yüzde 10 zam yapılmasını talep etti.