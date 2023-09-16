Kıraathane baskınında vurulan polis, 34 gün sonra şehit oldu

Kayseri’de borç-alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru Murat Akpınar, pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

KAYNAK: DHA
Kıraathane baskınında vurulan polis, 34 gün sonra şehit oldu

DHA'nın haberine göre; Hastaneye kaldırılan Akpınar, 34 gün sonra şehit düştü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kavga nasıl başladı?

Olay, 13 Ağustos 2023 Cumartesi akşamı saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak’ta meydana geldi. Adnan ve Muhammet Tosun kardeşler, Mehmet ve Mustafa Coşkun kardeşlerin bulunduğu kıraathaneye geldi. İki grup arasında borç- alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Polis müdahalesi

Bu sırada devriye görevi yapan polis ekipleri, kavgaya müdahale edip tarafları ayırmaya çalıştı. Pompalı tüfekle ateş eden Adnan Tosun, polis memuru Murat Akpınar’ı göğsünden, Mustafa Coşkun’u ise kolundan yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Akpınar ve Coşkun, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüpheliler yakalandı

Şüphelilerden Adnan Tosun polisin takibiyle, Muhammet Tosun ise saklandığı Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki adreste yakalandı. İki kardeşe yardım ettiği belirlenen C.T. ve H.T. de gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden Adnan Toprak çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Muhammet Tosun, H.T ve C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şehit cenazesi

Polis memuru Murat Akpınar, kaldırıldığı hastanede 34 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehit Akpınar, yarın saat 12.00’de Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilecek törenin ardından öğle saatinde Hulusi Akar Camii’nde kılınacak cenaze namazının akabinde Polis Şehitliği’nde toprağa verilecek.

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